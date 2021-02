Po 493 milijonih kilometrov si bo Upanje utiralo pot v Marsovo orbito

V letu 2020 so proti rdečemu planetu poletele kar tri misije: ameriška, kitajska in tudi prva arabska. Združeni arabski emirati so junija lani uspešno začeli s prvo arabsko medplanetarno misijo in Rdečemu planetu naproti poslali Upanje oziroma Al Amal. Pred njo je danes odločilni del potovanja - utiranje v Marsovo orbito. S hitrostjo 120.000 kilometrov na uro bo morala 'pritiskati na zavoro' 27 minut, da jo bo 'ujela' gravitacija planeta - kar so že poimenovali za "pol ure groze"."Vstopamo v kritično fazo. Fazo, ki bo odločila, ali bomo dosegli Mars ali ne," je za BBC dejal vodja projekta Omran Sharaf. "Če bomo prepočasni, bomo strmoglavili na Mars, če bomo prehitri, ga bomo zgrešili."Celotni vstop v orbito bo potekal popolnoma avtomatsko, ZAE pa bodo s tem postali peta država sveta, ki je dosegla Marsovo orbito.

Že jutri bo Upanje dobilo družbo - pridružila se mi bo kitajska sonda Vprašanja nebu 1, konec meseca pa še ameriška Vztrajnost.