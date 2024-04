'Pajki' na Marsu

Kot so pojasnili pri agenciji, črne lise nastanejo, ko spomladansko sonce pade na plasti ogljikovega dioksida, ki so se nalagale v temnih zimskih mesecih. Zaradi sončne svetlobe se 'suhi led' ogljikovega dioksida na dnu segreje in spremeni v plin, ki se nato prebija skozi debel led. Plin s temnim prahom se skozi razpoke v ledu dvigne in nastanejo nekakšne fontane. Ko pade nazaj na površje, se ustvarijo temne lise, ki spominjajo na pajke. Enaki procesi se dogajajo tudi pod ledom.

Slike je ujel instrument CaSSIS na krovu sonde ExoMars Trace Gas Orbiter, ki je v orbiti od leta 2016 in raziskuje, ali je je na Marsu kdaj obstajalo življenje.