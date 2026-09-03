Marsikaterega Slovenca bo navdušil način spremljanja smučanja

Zaradi te nove funkcije si želimo, da bi Super El Niño pokazal svojo moč in pozimi nad Evropo pognal bolj vlažen zrak. Kajti eno so napovedi in drugo realni preizkusi, ki bodo pokazali, kako uporabna je nova funkcija. Ta ob izrisu sledi smučanja po hribu navzdol izračunava še gravitacijski pospešek, ki deluje na telo v ostreje speljanih zavojih. Glede na to, da je bil smučarski način na urah Huaweia v preteklosti dokaj osnoven, je to konkreten napredek.
Ure družine Watch GT 7 sicer predstavljajo evolucijo naprav, ki poleg celovitega nabora športnih in zdravstvenih funkcij prepričajo še z dolgo avtonomijo. Kolikšna je, je odvisno od načina uporabe, sega pa vse do treh tednov, če niste preveč zahtevni. Zanimiv je še podatek, da ob vključenem športnem programu brez prekinitve delujejo celo do dva dni. Tokrat so pomembno izboljšali še algoritem satelitskega določanja položaja, zato je to natančno celo v okolju s šibkejšim signalom. Rezultat tega je tudi že omenjena sposobnost zaznavanja smučarjevih zavojev. Kolesarski način so pomembno izboljšali že lani, ko je pridobil virtualni merilnik moči. Novosti letošnjega leta sta načrtovanje vzpona in opozarjanje na ostrejše zavoje. Cene ur se bodo gibale od 299 do 429 evrov, odvisno od izbranega modela. Na voljo so standardni modeli s premerom ohišja 46 ali 41 milimetrov in model Pro. Zanj so značilni uporaba nanokeramike in titana, safirno steklo nad zaslonom ter sposobnost merjenja elektrokardiograma.
Huawei je še izboljšal vpogled v zbrane podatke, kjer ima zdaj pomembno vlogo umetna inteligenca. Prvih sedem dni ura spremlja gibanje, spanje in telesne kazalnike, nakar začne prikazovati poglobljeno analizo s poudarkom na odstopanjih od pričakovanih vrednosti. Že to, da so zdaj vsi podatki zbrani na enem mestu namesto na posameznih karticah v aplikaciji Zdravje, bo marsikomu poenostavilo spremljanje telesne pripravljenosti, kakovosti spanja in drugih pomembnih podatkov.
Sočasno z urami Watch GT 7 so predstavili še najbolj zmogljive ure Watch 6. Zanje sta značilni dve optični tipali srčnega utripa, dodatno tipalo na boku pa je namenjeno hitremu merjenju do štirinajst vitalnih znakov. Izboljšane so še pametne funkcije in možnost samostojnih klicev prek mobilnih omrežij. Povezava ostane aktivna tudi, ko je vklopljen program za daljšo avtonomijo. Do zdaj se je v tem primeru prekinila. Watch 6 je na voljo v 46- ali 43-milimetrskem ohišju po cenah od 449 do 699 evrov.
Dočakali smo še tretjo generacijo ure Watch D3, ki je pridobila certifikat CE za merjenje krvnega tlaka. Kljub manjšim dodelavam merjenje še vedno poteka s pomočjo napihljive manšete v paščku. Verjetno pomembnejša novost je, da ura zdaj predlaga izvedbo meritve med vadbo in po njej. Cena 469 evrov ni pretirana, če upoštevamo, da naprava v celoti nadomešča domači merilnik, za razliko od njega pa omogoča še 24-urno ambulantno spremljanje krvnega tlaka (ABPM).
Pregled novosti zaključujejo brezžične slušalke FreeBuds Neo. Za predvidenih 129 evrov boste dobili lahka ušesna čepka z zadostno avtonomijo za sodobne načine poslušanja in, kar je verjetno bistveno, aktivnim dušenjem hrupa. Kako se bodo izkazali v praksi, bomo še videli.
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