Marsikaterega Slovenca bo navdušil način spremljanja smučanja

Zaradi te nove funkcije si želimo, da bi Super El Niño pokazal svojo moč in pozimi nad Evropo pognal bolj vlažen zrak. Kajti eno so napovedi in drugo realni preizkusi, ki bodo pokazali, kako uporabna je nova funkcija. Ta ob izrisu sledi smučanja po hribu navzdol izračunava še gravitacijski pospešek, ki deluje na telo v ostreje speljanih zavojih. Glede na to, da je bil smučarski način na urah Huaweia v preteklosti dokaj osnoven, je to konkreten napredek.

Ure družine Watch GT 7 sicer predstavljajo evolucijo naprav, ki poleg celovitega nabora športnih in zdravstvenih funkcij prepričajo še z dolgo avtonomijo. Kolikšna je, je odvisno od načina uporabe, sega pa vse do treh tednov, če niste preveč zahtevni. Zanimiv je še podatek, da ob vključenem športnem programu brez prekinitve delujejo celo do dva dni. Tokrat so pomembno izboljšali še algoritem satelitskega določanja položaja, zato je to natančno celo v okolju s šibkejšim signalom. Rezultat tega je tudi že omenjena sposobnost zaznavanja smučarjevih zavojev. Kolesarski način so pomembno izboljšali že lani, ko je pridobil virtualni merilnik moči. Novosti letošnjega leta sta načrtovanje vzpona in opozarjanje na ostrejše zavoje. Cene ur se bodo gibale od 299 do 429 evrov, odvisno od izbranega modela. Na voljo so standardni modeli s premerom ohišja 46 ali 41 milimetrov in model Pro. Zanj so značilni uporaba nanokeramike in titana, safirno steklo nad zaslonom ter sposobnost merjenja elektrokardiograma.