Mati ni vedela, da znanstvenikom ni uspel še noben poskus: 'Sem medicinska senzacija'

Potem so novembra 1977 pri Leslie opravili poskusni postopek IVF. Vzeli so zrelo jajčece iz enega od njenih jajčnikov in ga združili s Petrovo spermo v laboratorijski posodi, da bi oblikovali zarodek.

Postopek, ki je kasneje postal znan kot oploditev in vitro (IVF), ki so ga razvili Patrick Steptoe, Robert Edwards in Jean Purdy . Edwards je kot edini preživeli partner leta 2010 za to delo prejel Nobelovo nagrado za medicino.

So pa bili številni prestrašeni ob vprašanju, kaj njeno rojstvo pomeni za človeštvo. Verske skupine so nasprotovale ideji o "igranju Boga" z razmnoževanjem v procesu, med katerim umrejo številni zarodki.

Celo sekularni družbi se je zdela zamisel zaskrbljujoča. Časopisi in bralci izpostavljali primer Aldousa Huxleyja Brave New World iz leta 1934, v katerem je naravno spolno razmnoževanje prepovedano in ljudi gojijo v laboratorijih po postopku, podobnem tistemu, ki se je zgodil, preden so zarodek položili v Lesleyjevo maternico. "Smo na spolzkem pobočju," je leta 1978 za Time povedal britanski genetik Robert J. Berry. "Zahodna družba je zgrajena okoli družine; kaj se zgodi z družino, ko ločiš spolnost od razmnoževanja?"

A IVF postopek je po njenem rojstvu pridobival na prepoznavnosti. Pri nas so se prvi otroci iz epruvete rodili le šest let pozneje kot Brown.

Po podatkih Znanstvenega muzeja se je z IVF po vsem svetu rodilo približno 6 milijonov otrok.

Še vedno pa divja razprava o tem, kdo bi moral imeti dostop do zdravljenja in kdo bi ga moral plačati. Pri nas šest postopkov krije ZZZS, v ZDA pa povprečni cikel stane 12.000 dolarjev!

Da je še vedno prepoznavna po tem, kako je prišla na svet, Brownove ne moti: "Bila sem v supermarketu z možem in sinovoma in za seboj sem slišala korake. Bila je ženska in imela je 4-letnika – enako starega kot moj sin – in majhnega dojenčka v vozičku. Rekla je, da se je vedno želela zahvaliti moji mami in meni, ker brez naju nikoli ne bi imela teh dveh. To te spravi v solze." "Sem povprečna državljanka in medicinska senzacija," pravi.

Kako je bila spočeta, je izvedela pri štirih letih. "Mama in oče posedla in mi pokazala film, ki so ga posneli vladni uradniki o mojem rojstvu. Povedali so mi, da sta Steptoe in Edwards mami in očetu "pomagala", da sta me imela. Seveda nisem popolnoma razumela, vendar sem Steptoeja in Edwardsa poznal kot prijazna človeka, saj sem ju občasno srečevala. Mislim, da je bila to dobra poteza mame in očeta, ki sta se za to odločila, ker ju je skrbelo, da bom v šoli deležna kakšnih opazk na to temo."

Zadovoljna je, da danes večina postopek vidi v pozitivni luči: "Večina ljudi se zaveda, da je IVF prinesel srečo mnogim ljudem. Moja mama je prvotno odšla k zdravniku zaradi depresije – a v središču je bila njena nezmožnost zanositve. Danes lahko veliko več žensk dobi pomoč pri zanositvi in ko pogledajo zgodovino IVF, cenijo delo pionirjev. Z veseljem ohranjam spomin na mamo, očeta, Steptoeja in Edwardsa s svojo zgodbo."

Čeprav drži, da je postopek IVF danes široko sprejet, pa ima še vedno svoje nasprotnike. V ZDA želijo nekatere konservativne zvezne države z zakonodajo postopek omejiti do te mere, da ga klinike ne želijo izvajati.

Gre za bitko, ki šele poteka, a v začetku leta je vrhovno sodišče Alabame razsodilo, da se zamrznjeni zarodki po državni zakonodaji štejejo za otroke, kar pomeni, da če zarodek ne preživi oploditve in vitro (IVF), bi bili ženska, njen zdravnik ali klinika za IVF lahko tarča kazenskega pregona. Skoraj nemudoma so klinike za IVF po vsej zvezni državi ustavile svoje zdravljenje zaradi strahu, da bi njihova prizadevanja, da bi staršem pomagali ustvariti ali povečati družino, veljala za nezakonita.

Skrajni republikanci so celo poskušali prepovedati financiranje zdravnikov, klinik in zavarovalnic, ki vojaškemu osebju nudijo storitve IVF. "To so ljudje, ki so tvegali svoja življenja, da bi zaščitili naše svoboščine po vsem svetu. Nekateri od njih celo trpijo zaradi neplodnosti zaradi izpostavljenosti, do katere je prišlo med službovanjem," je opozorila kongresnica Susie Lee, ki je tudi svoja dva otroka dobila s pomočjo IVF. "Neplodnost je bolezen in IVF je zdravljenje. In ni zdravljenja, ki je bolj za življenje kot IVF. Milijoni staršev po vsem svetu so ga uporabili za rast svoje družine. In vendar ko so republikanci v kongresu imeli priložnost zaščititi IVF na nacionalni ravni, so ta prizadevanja zavrnili."