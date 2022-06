Matrica: znanstvena fantastika ali nova realnost?

Metaverse – zamisel o centraliziranem virtualnem svetu, "kraju", ki je vzporeden fizičnemu svetu in ga najbolje vizualizira znanstvena fantastika Matrica, je letos postala mainstream. Na milijone ljudi namreč preživi več ur na dan v virtualnih družbenih prostorih, kot sta Roblox in Fortnite.

Spletne skupnosti obstajajo vsaj od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja, v devetdesetih letih pa so se razširile s klepetalnicami, takojšnjim sporočilnikom AOL in prvimi spletnimi stranmi družbenih medijev. Igra World of Warcraft je v začetku leta 2000 postala stalnica družbenega dogajanja za milijone ljudi, v igrah in okoli njih pa so še naprej nastajale skupnosti. Danes je prijava v Fortnite, vključitev v klepet s prijatelji prek konzolne platforme in začetek igre z njimi, zlasti za mlajše generacije, enako družabno doživetje kot večina drugih fizičnih interakcij. Roblox je morda neznanka za mnoge starejše od 25 let, vendar je ta 14 let stara platforma v razcvetu. Na voljo je na večini namiznih in mobilnih platform, hkrati pa je mesto za brezplačne igre, mehanizem za ustvarjanje, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje novih lastnih dejavnosti in tržnico za prodajo stranskih izdelkov, kot so oblačila za personaliziran avatar.

Zanimanje za povsem digitalno lastništvo in tehnologijo, ki po mnenju zagovornikov lahko zagotovi varnost trajnih virtualnih izkušenj, je močno naraslo, pri čemer so se na prvih straneh časopisov pojavili neponovljivi žetoni (NFT) in kriptovalute. Tudi platforme za virtualno produktivnost se širijo, saj sta Facebook in Microsoft napovedala nove načine spletnega sodelovanja. Analitiki pravijo, da se Nike celo pripravlja na prodajo virtualnih športnih copat. Hibridne pisarne, izobraževanje na podlagi videoposnetkov in spletne družbene skupnosti so le nekateri od načinov, kako vse več našega življenja – v dobrem in slabem – poteka v digitalnih prostorih. Več kot družbeno omrežje Obljuba metaverse je, da bo v navidezni resničnosti (VR), razširjeni resničnosti (AR) ali preprosto na zaslonu omogočil večje prekrivanje našega digitalnega in fizičnega življenja na področju bogastva, druženja, produktivnosti, nakupovanja in zabave. Ta dva svetova sta že prepletena, brez uporabe slušalk: pomislite na aplikacijo Uber, ki vam prek podatkov o lokaciji pove, kako daleč je avto. Pomislite, kako Netflix pri oblikovanju predlogov ocenjuje, kaj ste že gledali. V svojem bistvu je metaverse (za mnoge znan tudi kot "web3") evolucija našega trenutnega interneta.

"Čez 10 let boste imeli na glavi očala, ki vas lahko popeljejo v metaverse izkušnjo," pravi John Riccitiello, izvršni direktor podjetja Unity, proizvajalca pogona za videoigre, ki se vse bolj uporablja za razvoj potopitvenih izkušenj na drugih platformah. Medtem pa številni mladostniki že odraščajo v pričakovanju, da bo velik del njihove prihodnosti potekal v metaverseju. Morda je čas, da se tudi mi pridružimo – ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne.