Med 14 kandidati za zaščito Europe Nostre tudi Plečnikov stadion

Mreža organizacij za zaščito kulturne dediščine Europa Nostra je objavila seznam 14 primerov evropske kulturne dediščine, od katerih se jih bo sedem uvrstilo na seznam najbolj ogroženih. Med 14 kandidati je tudi Plečnikov stadion v Ljubljani, so sporočili s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Da so za Plečnikov stadion zastavljeni"neprimerni razvojni načrti, ki bi močno spremenili integriteto"stadiona, zgrajenega leta 1925, so ob tem zapisali na spletni strani Europa Nostra. Dodajajo, da gre za enega izmed prvih prostorov, namenjenih športu in gimnastiki na območju Slovenije, hkrati pa tudi enega prvih tovrstnih prostorov v celotni Evropi. "Gre za mojstrovino arhitekta Jožeta Plečnika,"ki velja za enega najpomembnejših evropskih arhitektov 20. stoletja.