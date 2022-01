Med 224 novimi vrstami tudi opica z belimi obroči okrog oči

Regija Mekong je žarišče biotske raznovrstnosti in dom tigrov, azijskih slonov, saole – izjemno redke živali, imenovane tudi azijski samorog ali vretenorog – in na tisoče drugih vrst. Vključno z omenjenim zadnjim seznamom so znanstveniki od leta 1997 tam identificirali več kot 3000 novih vrst, je sporočil WWF.

Kot so še zapisali v poročilu, so znanstveniki uporabili meritve in vzorce iz muzejskih zbirk, da bi primerjali in identificirali ključne razlike z značilnostmi na novo odkritih živali in rastlin. Preučevanje takšnih razlik lahko pomaga določiti obseg vrst in nevarnosti za njihovo preživetje, je ob predstavitvi poročila dejal Thomas Ziegler, kustos na Inštitutu za zoologijo Univerze v Kölnu.

Kot so sporočili, so identificirali številne nove plazilce, žabe in dvoživke, ribe in 155 rastlinskih vrst, vključno z edino znano vrsto sukulent bambusa, najdeno v Laosu. Nekatere nove vrste najdemo v več kot eni državi, med njimi je tudi svetlo oranžna kača, ki uživa polže.