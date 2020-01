Med Facebook in Youtube moderatorji 'kosi' posttravmatski sindrom

Kot navajata časnika Financial Times in The Verge, kandidatom za delovno mesto obrazce ponuja Facebookovo pogodbeno podjetje Accenture. Moderatorji namreč vsakodnevno pregledujejo sporne materiale in na tisoče neprimernih fotografij in posnetkov. Pri Accenture poudarjajo, da je zdravje njihovih zaposlenih glavna prioriteta podjetja.

Dokumente so morali podpisati tako novi kot tudi stari zaposleni."Naše zaposlene redno obveščamo o novih informacijah, saj si želimo, da bi imeli jasne predstave o delu, ki ga opravljajo," so zapisali v izjavi za javnost. Podjetje sicer izvaja pogodbena dela za gigante kot so Google, Facebook in Twitter. Gre za zunanji nadzor strani družbenih omrežij ter odstranjevanje neprimerne vsebine.

"Zavedam se, da bom pri pregledovanju posnetkov lahko naletel na moteče vsebine. Ob tem je obstaja možnost, da bo to vplivalo na moje duševno zdravje ter celo povzročilo posttravmatske stresne motnje (PTSM)," stoji v omenjenem obrazcu, ki so ga prejeli zaposleni v Združenih državah Amerike in v Evropi.