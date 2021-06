Med izkopavanji na območju izraelske Ramle odkrili novo človeško vrsto

Raziskovalci, ki jih te dni zaposlujejo arheološka izkopavanja nekaterih pomembnih najdišč v Izraelu, so med drugim odkrili in identificirali povsem novo vrsto prazgodovinskega človeka. Doslej neznana človeška vrsta je poleg naše, sodobne živela pred več kot 100.000 leti. Strokovnjaki verjamejo, da ostanki, odkriti v bližini mesta Ramla, pripadaju enemu zadnjih še živečih predstavnikov starodavne človeške skupine. Najdba sestoji iz dela lobanje in čeljusti posameznika, ki je živel pred najmanj 120.000 leti.

Drugi so potovali na vzhod, na območje sedanje Indije in Kitajske, pa na to še dodaja profesor Israel Hershkovitz , ki predlaga povezavo tudi med vzhodnoazijskim arhaičnim človekom in evropskim neandertalcem. "Nekateri ostanki, najdeni v vzhodni Aziji kažejo lastnosti, podobne neandertalcu – kot tip Nesher Ramla."

"To je prvič, da lahko povežemo 'točke' med različnimi osebki, najdenimi v regiji Levant," pa je povedala Rachel Sarig , prav tako z univerze v Tel Avivu. "Obstaja več fosiliziranih človeških ostankov iz jam Qesem, Zuttiyeh in Tabun, ki datirajo v tisti čas, in ki jih ne moremo pripisati nobeni znani človeški vrsti. Toda primerjava njihovih oblik z oblikami na novo odkritega primerka iz Nesher Ramla, upravičuje njihovo vključitev v novo skupino," dodaja.

Učenjaki menijo tudi, da so bili prvi pripadniki omenjene skupine na Bližnjem vzhodu prisotni že pred približno 400.000 leti. Opazili pa so tudi podobnost med temi, najnovejšimi najdenimi kostmi in kostmi, ki pripadajo članom starodavnih predneandertalskih skupin v Evropi.

Raziskovalci svoje trditve utemeljujejo na podobnih značilnostih izraelskih izkopanin s tistimi, najdenimi v Evopi in Aziji, čeprav naj bi bile njihove hipoteze sporne. Profesor Chris Stringer iz Prirodoslovnega muzeja v Londonu je nedavno namreč proučeval človeške ostanke, najdene na Kitajskem. Človek tipa Nesher Ramla je po njegovem mnenju pomemben pri nadaljnjem potrjevanju, da so takrat v tej regiji različne vrste sočasno obstajale druga ob drugi. "In zdaj imamo isto zgodbo v zahodni Aziji," pravi. "Vendar pa se mi zdi, da bi bil to v tem trenutku prevelik skok – da bi nekatere starejše izraelske najdbe povezovali kar z neandertalci. Zmeden sem tudi glede kakršne koli posebne povezave med 'materialom' Nesher Ramla in fosili na Kitajskem," dodaja.

Človeške ostanke Nesher Ramla so našli v nekdanji vrtači, na območju, ki so ga pogosto obiskovali prazgodovinski ljudje. Tam so morda lovili divje govedo, konje in jelene, na kar kaže tudi na tisoče najdenih kosov kamnitega orodja in kosti ulovljenih živali. Sodeč po analizi Yossija Zaidnerja s Hebrejske univerze v Jeruzalemu so bila ta orodja izdelana na enak način, kot so se ga posluževali tudi sodobni ljudje tistega časa. "Presenetilo me je, da so arhaični ljudje uporabljali orodja, ki jih običajno povezujemo s homo sapiensom. To kaže na obstoj interakcij med obema skupinama," je dejal Zaidner. "Prevladuje mnenje, da se je mogoče naučiti izdelave orodja samo z vizualnim ali ustnim učenjem. Naše ugotovitve zdaj tako kažejo, da človeški razvoj še zdaleč ni preprost in vključuje vrsto razpršitev, stikov in interakcij med različnimi vrstami."