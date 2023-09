Med mlajšimi od 50 let vse več raka

Število primerov raka pri mlajših od 50 let je v treh desetletjih od leta 1990 drastično naraslo, je pokazala največja tovrstna raziskava, katere izsledke so objavili v strokovni reviji BMJ Oncology .

Podati so alarmantni. Če so leta 1990 pri mlajših od 50 let odkrili 1,82 milijona primerov raka, so jih leta 2019 že 3,26 milijona. To predstavlja kar 80-odstotni porast. Število smrti se je zvišalo za 27 odstotkov, leta 2019 je po svetu zaradi raka umrlo več kot milijon ljudi, ki niso dočakali 50 let, so zapisali avtorji raziskave.

Kaj je razlog za takšen razvoj dogodkov, še ni povsem jasno, med najverjetnejšimi pa so poleg genetskih dejavnikov našteli nezdravo prehrano s preveč rdečega mesa in soli ter premalo sadja in mlečnih izdelkov, kajenje, pitje alkohola, pomanjkanje telesne aktivnosti in prekomerno telesno težo. Iz česar sledi, da lahko sprememba življenjskega sloga zmanjša tveganje za raka.