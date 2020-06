Med počitnicami čim manj pred zasloni. 'Starši, ne pozabite, da ste sami zgled'

Otroci naj med počitnicami preživljajo več časa v naravi in manj pred zasloni, pred koncem šolskega leta staršem svetujejo strokovnjaki. Pretirana uporaba digitalnih tehnologij otrokom in mladostnikom škoduje, lahko pa vodi celo v odvisnost. Ob tem psihologinja poudarja, da so največji zgled otrokom prav starši.

Bliža se konec šolskega leta in s tem začetek poletnih počitnic. Otroci in mladostniki bodo kmalu imeli več prostega časa, a žal otroci dandanes preveč časa preživijo pred različnimi ekrani. V zadnjih mesecih so se zaradi epidemije novega koronavirusa tudi šolali pred zasloni. "A vseeno večji del v t. i. virtualni resničnosti mladi preživijo zaradi dolgčasa, splet pa jim nudi hitro in enostavno priložnost druženja in zabave, kar lahko vodi v prekomerno uporabo digitalnih tehnologij in spleta," opozarjajo v centru Logout in Društvu za zdravje srca in ožilja.

Mednarodna raziskava (HBSC, 2018), v katero so bili vključeni tudi slovenski osnovnošolci, kaže, da skoraj 20 odstotkov najstnikov o skrivnostih in občutkih lažje govori prek spleta, slabih 14 odstotkov pa jih je že doživelo spletno trpinčenje. Prav tako slaba petina najstnikov dnevno igra računalniške igre, skoraj polovica pa za igre porabi med dvema in tremi urami. Med dekleti je bolj problematična uporaba družbenih omrežij, med fanti pa igranje računalniških iger.

Kot pravijo, prekomerna uporaba digitalnih tehnologij lahko vodi tudi v zasvojenost s spletom in digitalnimi tehnologijami. Ta se razvije pri od treh do sedmih odstotkih oseb, ki splet intenzivno uporabljajo. "Zasvojenost z digitalnimi tehnologijami in s spletom se kaže predvsem kot močan čustven odziv v primeru odvzema naprave ali onemogočenega dostopa do spleta," so opozorili.

Večina današnjih staršev ob digitalnih tehnologijah ni odraščala v enaki meri kot njihov otroci, zato jih tudi dojemajo drugače. Psihologinja Nuša Klepec iz centra Logout – Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta je zato podala nekaj nasvetov za starše, kako se spopasti s tem izzivom: 1. Dojenčkom in malčkom elektronske naprave ne koristijo Današnji otroci so dejansko od samega rojstva izpostavljeni digitalnim tehnologijam. Še preden izrečejo prve besede, mnogi dojenčki znajo v roke prijeti pametni telefon in pritiskati na ikone na zaslonu. Ko otrok neutolažljivo joka, se starši pogosto zatečejo k uporabi pametnega telefona, s katerim ga zamotijo in umirijo. "Umirjanje dojenčkov in malčkov z elektronskimi napravami lahko kratkoročno deluje pozitivno, a na dolgi rok to otroku škoduje," poudarja psihologinja.

2. Držite se postavljenih pravil Postavljanje pravil je med vzgojo otrok nujno, saj ga s tem usmerjamo in vzpostavljamo družinski red. Pri tem je pomembno, da otroke in mladostnike spodbujamo pri držanju dogovorov in pravil, tudi če jim kaj spodleti. "Nikoli ni prepozno, da se pravila postavi, pomembno pa je, da so jasna. Še najbolje je, da pravila veljajo za vso družino, na primer, da nihče, tudi starši, k obrokom ne prinašajo mobilnih telefonov," svetuje Klepčeva.

3. Nagrada in kazen naj ne bosta povezani z digitalnimi tehnologijami Starši v nemoči ali v želji po tem, da bi jih otroci ubogali, pogosto zagrozijo z odvzemom pametnega telefona. Ali pa jim kot nagrado za neko opravljeno storitev ali dosežek obljubijo več časa za igranje računalniških igric. Vendar psihologinja opozarja, naj nagrajevanje in kaznovanje otrok in mladostnikov ne bo povezano z uporabo digitalnih naprav: "Na ta način se namreč digitalnim napravam daje prevelik pomen."

4. Starši so zgled Pogosto se zgodi, da se starši jezijo nad otroki zaradi pretirane uporabe pametnih telefonov ali tablic, medtem ko sami vpričo otroka ves čas "visijo na telefonu". "Starši, spremljajte tudi svojo uporabo digitalnih naprav, saj vas otroci ves čas gledajo in se od vas tudi učijo. Raje več časa skupaj aktivno preživite v naravi,"svetuje psihologinja.