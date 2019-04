Med testiranji kapsule viden velik oblak dima

V družbi SpaceX so potrdili, da se je med rutinskim izvajanjem testiranj motorjev njihove kapsule za človeško posadko crew dragon pokazala "anomalija". Omenjena kapsula je sicer prejšnji mesec uspešno prestala krstni let do Mednarodne vesoljske postaje in nazaj.

Kot poroča britanskiBBC, se je dogodek zgodil na vzletališču ameriških letalskih sil v Cape Canaveralu na Floridi, pri tem pa ni bil nihče poškodovan. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na družbenih omrežjih so že zaokrožili video posnetki, na katerih je viden velik oblak dima, ki prihaja iz vesoljske kapsule. Najnovejši incident bi tako lahko podaljšal začetek poletov na čelu s človeško posadko na Mednarodno vesoljsko postajo, ki jih podjetje SpaceX pripravlja v sodelovanju z Ameriško vesoljsko agencijo (Naso). Vse od leta 2011, ko se je zaključil program Space Shuttle, ZDA svojih astronavtov niso mogle poslati v vesolje. Namesto tega so se morali zanašati na Rusijo in njeno vesoljsko plovilo soyuz. Z omenjenim programom se želijo ZDA znebiti odvisnosti od Rusije pri potovanjih na ISS. Da bi pridobila druge možnosti, je Nasa leta 2014 sklenila sodelovanje s podjetjema SpaceX in Boeing, da skupaj razvijajo polete s posadko. Iz podjetja SpaceX, ki ga leta 2002 ustanovil Elon Musk, so sporočili, da so že začeli s preiskavo dogodka in se zavezali k temu, da morajo njihovi sistemi izpolnjevati "rigorozne varnostne standarde".