Med vesoljskim sprehodom astronavtki izgubili torbo z orodjem

Po navedbah vesoljske agencije Nasa sta Jasmin Moghbeli in Loral O'Hara zaključevali več kot šesturna vzdrževalna dela zunaj Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Na vesoljskem sprehodu 1. novembra sta po poročanju CNN dokončali dela na sončnih nizih postaje, ki sledijo soncu, zmanjkalo pa jima je časa, da bi odstranili in pospravili škatlo s komunikacijsko elektroniko. To nalogo sta pustili za prihodnji vesoljski sprehod ter namesto tega opravili oceno o tem, kako bi lahko delo opravili.

A med večurno misijo je prišlo tudi do napake. Astronavtkama je namreč zdrsnila torba z orodjem, ki je odplavala v prostrano vesolje. Torba sicer na srečo ni bila potrebna za preostale naloge. "Kontrola misije je analizirala pot torbe in ugotovila, da je tveganje ponovnega stika s postajo majhno. Posadka in vesoljska postaja na krovu sta tako varni, ukrepanje pa ni potrebno," je Nasa zapisala na svojem uradnem blogu.

Glede na portal EarthSky, ki spremlja kozmične dogodke, torba z orodjem trenutno potuje okoli Zemlje pred postajo ISS. V naslednjih nekaj mesecih, dokler ne razpade v atmosferi našega planeta, bi jo lahko z uporabo daljnogledov potencialno opazili tudi z Zemlje.

To pa ni prvič, da je astronavt izgubil orodje v vesolju. Leta 2008 je torba Heide Stefanyshyn-Piper odplavala, medtem ko je astronavtka čistila in mazala zobnike na okvarjenem rotacijskem zglobu. Na vesoljskem sprehodu leta 2006 pa sta astronavta Piers Sellers in Michael Fossum med preizkušanjem metode popravila raketoplana izgubila 35-centimetrsko lopatico.

Vse te stvari so postale del vesoljskih odpadkov, ki krožijo okoli Zemlje. Gre za predmete oz. umetni material, ki ni več uporaben, del odpadkov pa lahko postane kar koli: od majhnega koščka barve do delov, ki jih med izstrelitvijo odvrže raketa. Septembra 2023 je Evropska vesoljska agencija ocenila, da različna vesoljska nadzorna omrežja spremljajo in katalogizirajo 35.290 predmetov, ki krožijo okoli Zemlje, njihova skupna masa pa znaša več kot 11.000 ton.