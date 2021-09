Med zasilnim pristankom je bil poškodovan B-2 'Spirit'

The WarZone je poročal o incidentu, ki se je zgodil v ponedeljek, z vsakim dnevom pa je prišlo tudi več informacij. Podjetje Planet Labs je kasneje reviji poslalo tudi posnetke njihovega satelita, ki je v tistem času slikal širše območje letališča. Na sliki je videti letalo B-2 "Spirit", ki je zapeljalo s steze in stoji na enem od kril, tam, kjer bi moralo biti levo pristajalno podvozje.

"Motorji stealth bombnika so bili od časa nesreče pokriti in očitno potekajo aktivnosti reševanja in preiskave, v katere je vključenih veliko ljudi in vozil," je zapisal WarZone. Ameriška vojska je prav tako prepovedala vse civilne lete v oddaljenosti 10 kilometrov. Na vprašanje revije glede incidenta je ameriška vojska odgovorila le: "Potrjujemo incident, ki se je zgodil 14. septembra ob 00.40 uri. B-2 Spirit ameriških letalskih sil je med rutinskim letom javil okvaro med letom in se je po zasilnem pristanku poškodoval na vzletno-pristajalni stezi v letalski bazi Whiteman v Missouriju. Pilota nista bila poškodovana, prav tako ni prišlo do požara. Incident se preiskuje, več informacij pa bo posredovanih, ko bodo na voljo."