Mednarodna vesoljska postaja bo strmoglavila na Zemljo

V začetku leta 2031 se bo ISS potopila v Tihi ocean, in sicer v del, znan kot Point Nemo. Gre za najbolj oddaljeno točko od kopnega, znano tudi kot pokopališče vesoljskih plovil. Tam je namreč strmoglavilo že veliko starih satelitov in drugih vesoljskih odpadkov, med njimi tudi ruska vesoljska postaja Mir leta 2001.

Mednarodna vesoljska postaja (ISS) – skupni projekt, ki vključuje pet vesoljskih agencij – je v orbiti od leta 1998 in je stalno naseljena od leta 2000. V njenem mikrogravitacijskem laboratoriju je bilo opravljenih več kot 3000 raziskovalnih preiskav. Vendar pa ima odobreno delovanje le do leta 2024 in o vsakem podaljšanju se morajo strinjati vsi partnerji. Ameriška vesoljska agencija Nasa je dejala, da načrt za upokojitev ISS pomeni prehod v komercialni sektor za dejavnosti v nizki Zemljini orbiti – območju vesolja blizu Zemlje. "Zasebni sektor je tehnično in finančno sposoben razvijati in upravljati komercialne destinacije v nizki Zemljini orbiti s pomočjo Nase," je dejal Phil McAlister, direktor komercialnega oddelka na sedežu Nase.

icon-expand Mednarodna vesoljska postaja ISS FOTO: Shutterstock

Leta 2020 je Nasa oddala pogodbo s teksaškim podjetjem Axiom Space za izgradnjo vsaj enega bivalnega modula, ki bo priključen na ISS. Prav tako je zagotovila sredstva trem podjetjem za načrtovanje vesoljskih postaj in drugih komercialnih destinacij v orbiti. Upajo, da bodo ti novi projekti še pred upokojitvijo ISS vsaj delno obratovali. Nasa je še dejala, da želi ustvariti "močno komercialno gospodarstvo v nizki Zemljini orbiti, ki ga vodijo Američani". Komercialni sektor je sicer že pomemben del ameriškega vesoljskega programa, pri čemer so zasebna podjetja odgovorna za dostavo posadke in tovora. Uporabljajo pa tudi ruska vesoljska plovila Sojuz in Progress. Po podatkih bo Nasa s prehodom v zasebni sektor za dejavnosti v nizki Zemljini orbiti prihranila 1,3 milijarde dolarjev (cca. 1,1 milijarde evrov). Denar, ki ga bo mogoče porabiti za raziskovanje globokega vesolja. Prihranke pričakujejo, ker bo Nasa plačevala samo za storitve, ki jih potrebuje, ne pa tudi za vzdrževanje in delovanje ISS. Nasa tudi poudarja, da bodo vesoljske postaje zasebnega sektorja novejše in bodo zato potrebovale manj rezervnih delov.

