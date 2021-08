Ruski kozmonavti na Mednarodni vesoljski postaji našli nove razpoke

"Na površju nekaterih delih modula Zarya smo odkrili nove razpoke," je za tiskovno agencijo RIA povedal Vladimir Solovyov, glavni inženir raketno-vesoljske družbe Energia. "To je slabo in kaže na to, da se bodo razpoke sčasoma začele širiti." Ni pa povedal, ali so razpoke povzročile uhajanje zraka, poroča Reuters.

Vesoljski uradnik je sicer že naznanil, da se večina opreme Mednarodne vesoljske postaje (ISS) stara, in opozoril, da bi jih lahko po letu 2025 doletel "plaz" pokvarjene opreme.

Nedavno se je vesoljska postaja sicer soočila z več incidenti. Ruski uradniki so prejšnji mesec dejali, da bi razlog, da je stanje ISS ušlo izpod nadzora, lahko našli v napaki v programski opremi, pa tudi v "morebitnem upadu človeške pozornosti".