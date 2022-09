Meglica Tarantela, kot je še niste videli

Vse odkar je zmogljivi Nasin teleskop James Webb začel s svojim vesoljskim popotovanjem, je posnel že številne spektakularne fotografije vesoljskih čudes. Na tisoče še nikoli videnih mladih zvezd, med njimi pa čarobna fotografija zvezdne meglice z vzdevkom Tarantela. Takšno poimenovanje je dobila, ker so prejšnje fotografije meglice prikazovale njene prašne niti.

Tarantela se nahaja v okoli 161.000 svetlobnih let oddaljeni galaksiji Veliki Magellanov oblak. Meglica je največje in najsvetlejše območje nastajanja zvezd na svojem območju. Prav tako pa predstavlja domovanje najbolj vročih in masivnih do zdaj znanih zvezd. Kot je zapisala Evropska vesoljska agencija (Esa) je Tarantela med najbolj priljubljenimi meglicami pri znanstvenikih, ki preučujejo nastajanje novih zvezd.

Eden od razlogov, zakaj je meglica Tarantela zanimiva za astronome, je tudi ta, da ima meglica podobno kemično sestavo kot gigantska področja, v katerih nastajajo zvezde, ki so jih opazili ob vesoljskem "kozmičnem poldnevu" - ko je bilo vesolje staro le nekaj milijard let in je bilo "rojevanje" zvezd na vrhuncu. Območja nastajanja zvezd v naši galaksiji zvezd ne proizvajajo z enako hitrostjo kot meglica Tarantela in imajo tudi drugačno kemično sestavo.