Meta in Twitter: prvič v boj proti 'prikriti proameriški propagandi'

Giganta sta sodelovala s strokovnjaki centra Graphika in Stanfordskega internetnega observatorija, ki so v raziskavi odkrili, da gre za široko mrežo računov na Twitterju, Facebooku, Instagramu in petih drugih platformah družbenih medijev. Meta in Twitter sta vse odkrite račune, ki so v tujini promovirali ameriške interese, odstranila. Profili niso pripadali eni samo organizaciji, najstarejši pa so bili aktivni pet let.

Meta in Twitter, tehnološki gigantski podjetji, sta prvič v zgodovini njunega delovanja z nadzorom vsebine ustavili prikrito ameriško propagandno kampanjo na njunih omrežjih. Ameriška propagandna sporočila so bila napisana v več jezikih, najpogosteje pa so ciljala na Bližnji vzhod in osrednjo Azijo, predvsem Kitajsko in Rusijo.

Ko so profili z vsebino ciljali na države v osrednji Aziji, so širili predvsem opozorila, da bo Rusija kmalu napadla tudi njih. "Rusija je že napadla Ukrajino, vi ste naslednji. Postavite se zase, preden vas Rusija izbriše z zemljevida," so se glasila njihova sporočila.

Njihova vsebina se je glede na državo, kjer so delovala, močno razlikovala. Strokovnjaki so za primer podali poročanje o vojni v Ukrajini. "Profili so svojo vsebino prilagajali glede na državo, kjer so delovali. V Iranu so tako poročali o tem, da njihova vlada Rusiji prodaja brezpilotna letala, ta pa z njimi pobija nedolžne ljudi," je povedala raziskovalka iz Graphike Shelby Grossman.

Kampanja je vsebovala iste propagandne taktike, ki sta jih proti Zahodu v preteklosti uporabljala Iran in Rusija. Grossmanova je bila nad tem šokirana. "Vse uporabljene taktike so bile identične tistim, ki so jih v preteklosti proti nam uporabljali avtoritarni režimi," je tudi razložila.

Ustvarjalci propagandnih profilov so tudi sicer pri svojem delu posegali po ustaljenih praksah, njihovi uporabniški računi so temeljili na izmišljenih osebah, ustvarili so jih s pomoči umetne inteligence. Nekateri izmed njih so se predstavljali kot neodvisni mediji ali organizacije, spet drugi so vsebino razširjali s pomočjo fotografij, posnetkov, memov in političnih karikatur.

Sodelovanje se je izkazalo za učinkovito

A raziskovalcem še vedno ni uspelo ugotoviti, kdo stoji za celotno operacijo. Po Twitterjevih informacijah so bili profili ustvarjeni v Veliki Britaniji, po podatkih Mete izvirajo iz Združenih držav. Kljub temu sta tako Meta kot Twiter povedala, da je bil njun boj proti propagandi na družbenih omrežjih uspešen, saj lažne in enostranske objave niso dosegle večje skupine ljudi, niti niso dobile veliko všečkov in niso bile pogosto deljene.