Meta preizkuša orodje za zaščito pred goloto

Podjetje Meta, ki ima poleg Instagrama v lasti tudi Facebook in WhatsApp, je danes sporočilo, da preizkuša orodje za zaščito pred goloto, ki ga poganja umetna inteligenca. To orodje bo samodejno zaznalo in zameglilo slike z goloto, poslane mladoletnikom prek Instagramovega sistema za izmenjavo sporočil.

"Tako prejemnik ni izpostavljen nezaželeni intimni vsebini in se lahko odloči, ali si bo sliko ogledal ali ne," je povedala Capucine Tuffier, ki je odgovorna za zaščito otrok pri družbi Meta France.

Podjetje bo ob tem vsem, ki pošiljajo ali prejemajo takšna sporočila, poslalo sporočilo z nasveti in varnostnimi napotki.

Meta s temi novostmi naslavlja kritike javnosti, da imajo njena družbena omrežja negativen vpliv na duševno zdravje mladoletnikov. Mladi se na teh omrežjih namreč spopadajo z izsiljevalskimi sporočili, v katerih jih izsiljevalci skušajo prepričati, naj jim nakažejo denar, sicer bodo razkrili občutljive informacije ali slike.

Nepridipravi poskušajo otroke in najstnike prepričati, da jim posredujejo eksplicitne fotografije.

Meta je januarja napovedala, da bo uvedla ukrepe za zaščito mladoletnih uporabnikov na svojih platformah, potem ko je več deset ameriških zveznih držav sprožilo tožbo, v kateri so podjetje obtožile, da se okorišča z "bolečino otrok".

Iz notranjih raziskav podjetja Meta, ki sta jih razkrila časnik The Wall Street Journal in žvižgačica Frances Haugen, je razvidno, da se je podjetje že dolgo zavedalo nevarnosti, ki jih imajo njegove platforme za duševno zdravje mladih.