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Znanost in tehnologija

Meta v omejitev aplikacij za najstnike na dve uri na dan

San Francisco, 27. 08. 2026 11.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Omrežja Mete

Tehnološki velikan Meta bo v ZDA najstnikom omejil uporabo svojih aplikacij na dve uri na dan. Ukrep je del 16,7 milijarde dolarjev (14,34 milijarde evrov) težke poravnave z ameriškimi zveznimi državami, ki so v tožbi Meti očitale, da je omrežji Facebook in Instagram namenoma zasnovala na način, da škoduje mladim.

Predlagana poravnava zaključuje tožbo 29 zveznih držav, ki so trdile, da je podjetje svoje platforme namerno zasnovalo na način, da povzročajo zasvojenost med otroci in mladostniki, zavajalo javnost glede tveganj ter nezakonito zbiralo podatke o otrocih, mlajših od 13 let.

Pred začetkom sojenja, ki se je začelo pretekli torek, se je pričakovalo, da bo to trajalo približno šest tednov, zdaj pa se je s poravnavo sojenje končalo že v drugem tednu.

"Meta je pristala na to, da bo v prihodnjih mesecih na svoje platforme vpeljala obsežne spremembe, ki bodo zmanjšale tveganje za škodovanje mladim," je dejal kalifornijski državni tožilec Rob Bonta. Ob tem je izrazil prepričanje, da izid sodbe predstavlja resnično spremembo, transparentnost in zaščito za otroke.

Iz sodnega spisa sicer izhaja, da sporazum ne pomeni priznanja odgovornosti ali nepravilnosti s strani Mete, ki je dosledno zanikala obtožbe. Glavne določbe sporazuma sicer niso finančne narave – čeprav bo Meta zveznim državam plačala 16,7 milijarde dolarjev (14,34 milijarde evrov) – ampak je za tožnike pomembnejše to, da je Meta pristala na dolg seznam novih zaščitnih ukrepov, ki bodo bistveno spremenili način delovanja aplikacij za mlade, je navedla AFP.

Otrok na telefonu
Otrok na telefonu
FOTO: Shutterstock

Nočna prepoved in dve uri na dan

Ena od sprememb je vklop nočne prepovedi uporabe aplikacij, kar pomeni, da bodo najstniki imeli privzet zaklenjen dostop do družbenih omrežij Facebook in Instagram med polnočjo in 6. uro zjutraj po lokalnem času.

Prav tako bodo najstniki svoje račune v vseh aplikacijah Mete lahko uporabljali le dve uri na dan, za kar bodo poskrbele privzete nastavitve v aplikacijah.

Med pričami na sojenju je bil sicer tudi direktor Instagrama Adam Mosseri, ki je v torek po navedbah AFP priznal, da je zagovarjal nova varnostna orodja za najstnike, čeprav je njihovo zgodnje testiranje pred nekaj leti kazalo na nizko stopnjo uporabe.

Druge priče pa so v času sojenja navedle, da je Meta vedela, da orodja niso učinkovita in da so bila celo "zasnovana tako, da ne uspejo".

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