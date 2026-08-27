Meta v omejitev aplikacij za najstnike na dve uri na dan

Predlagana poravnava zaključuje tožbo 29 zveznih držav, ki so trdile, da je podjetje svoje platforme namerno zasnovalo na način, da povzročajo zasvojenost med otroci in mladostniki, zavajalo javnost glede tveganj ter nezakonito zbiralo podatke o otrocih, mlajših od 13 let.

Pred začetkom sojenja, ki se je začelo pretekli torek, se je pričakovalo, da bo to trajalo približno šest tednov, zdaj pa se je s poravnavo sojenje končalo že v drugem tednu.

"Meta je pristala na to, da bo v prihodnjih mesecih na svoje platforme vpeljala obsežne spremembe, ki bodo zmanjšale tveganje za škodovanje mladim," je dejal kalifornijski državni tožilec Rob Bonta. Ob tem je izrazil prepričanje, da izid sodbe predstavlja resnično spremembo, transparentnost in zaščito za otroke.

Iz sodnega spisa sicer izhaja, da sporazum ne pomeni priznanja odgovornosti ali nepravilnosti s strani Mete, ki je dosledno zanikala obtožbe. Glavne določbe sporazuma sicer niso finančne narave – čeprav bo Meta zveznim državam plačala 16,7 milijarde dolarjev (14,34 milijarde evrov) – ampak je za tožnike pomembnejše to, da je Meta pristala na dolg seznam novih zaščitnih ukrepov, ki bodo bistveno spremenili način delovanja aplikacij za mlade, je navedla AFP.