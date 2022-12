Meta zagrozila, da bo s platforme odstranila novice

Spor se je začel z novico o novem zakonu, ki bi dal novinarskim organizacijam večjo moč pri pogajanjih o pristojbinah za vsebino, ki se deli na Facebooku. Pravzaprav bi si z zakonom založniki in izdajatelji televizijskih programov lahko prek kolektivnih pogajanj izborili večji delež prihodkov od oglasov.

Zakonodajo, bolj specifično Zakon o novinarski konkurenci in ohranjanju, je kongresu predstavila senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar. Kot poroča BBC, ima dvostransko podporo. Medijska podjetja namreč, kot že omenjeno, trdijo, da Meta s članki, ki jih delijo na platformi, ustvarja ogromne dobičke. Še zlasti so se pritožili lokalni mediji, ki so imeli med pandemijo težave, medtem ko je Meta na veliko služila.