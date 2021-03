Na Otoku prvič po 30 letih našli delce meteorita

To je prvič po 30 letih, da so v Veliki Britaniji našli ostanke meteorita. Znanstveniki pa so še posebej navdušeni zato, ker gre za redko vrsto kamnine, in sicer ogljikov hondrit – vrsto kamnitih meteoritov, ki vsebuje relativno veliko ogljika in predstavlja relativno nespremenjeno sestavo od oblikovanja našega sončnega sistema pred 4,6 milijarde leti."Ogljikovi hondriti so še toliko bolj posebni, ker gre praktično za ostanke gradnikov Osončja," je za BBC povedal Ashley Kingiz Naravoslovnega muzeja NHM."Vsebujejo številne preproste organske in aminokisline, nekatere vsebujejo minerali, ki jih je oblikovala voda."Od 65.000 delcev meteoritov v zbirkah po vsem svetu jih je le 51 ogljikovih hondritov. "To nam bo dalo vpogled v to, kako je bilo naše Osončje videti pred oblikovanjem planetov," pa dodaja Sara Russelliz NHM.

Meteorit je nebo nad južno Britanijo osvetlil v nedeljo, 28. februarja.