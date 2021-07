Norvežani so se osuplo zazrli v nočno nebo, ki je nenadoma zažarelo – blizu Osla padel meteorit

Ob 1.00 po lokalnem času so policijo zasuli klici prestrašenih ljudi, ki so poročali o žareči svetlobi in glasnih zvokih, na srečo pa ni bilo poročil o gmotni škodi ali poškodovanih.

Na spletni strani Norsk Meteornettverk, ki zbira poročila o ognjenih kroglah, so pojasnili, da se je meteor pojavil ob 01:08:47, potoval je s hitrostjo 16,3 kilometrov na sekundo (km/s) in je bil viden približno pet sekund. "Nenavadno velik meteor je bil sinoči viden nad širšim območjem južne Skandinavije in je nad vzhodno Norveške povzročil močan blisk. Veliko ljudi je nato slišalo tudi bobneče zvoke. Prvotni izračuni kažejo, da je padal nad naravnim rezervatom Finnemarka in mogoče je, da so deli padli na Zemljo kot meteoriti," so pojasnili. Zdaj tako analizirajo prejete slike in videoposnetke, da bi ugotovili njegovo točno pot.

Slikovno gradivo so dobili iz nadzornih kamer v okolici, posredovali so jim ga prebivalci, posnetki pa so seveda preplavili tudi družbena omrežja – eden izmed voznikov je nenavadni nočni prizor očitno ujel kar s pomočjo kamere v svojem avtomobilu.