Umrl 'pozabljeni' član misije Apollo 11 Michael Collins

Neil Armstrong, Buzz Aldrin in Michael Collins so 16. julija 1969 na raketi Saturn 5 ob 9. uri 32 minut po tamkajšnjem času poleteli proti Luni. Ko je 21. julija Neil Armstrongkot prvi stopil na Luno, 20 minut kasneje pa še Buzz Aldrin, je tretji član znamenite odprave Apollo 11 krožil okoli Lune ter ju čakal v komandnem modulu. Zaradi tega je postal znan kot 'pozabljeni' astronavt.

Aldrin in Armstrong sta na površju preživela skorajda 22 ur. Iz orbite pa je Collins z navdušenjem opazoval 'velik skok za človeštvo'. Opazoval pusto Lunino površje ter oddaljeno Zemljo. "Česar se najbolj spominjam, je pogled na Zemljo iz velike razdalje. Majcena. Zelo sijoča. Modra in bela. Žareča. Čudovita. Spokojna in krhka."

Polovico časa, ko je bil za Luno, je bil komunikacijsko povsem odrezan. Zaradi česar so ga nekateri poimenovali tudi za "najbolj osamljenega človeka človeštva". Leta 2016 je v intervjuju za ameriški NPR dejal, da sam tega ni tako doživljal. Nasprotno, bilo mu je tudi v veselje, da je lahko vsake toliko 'izključil' nadzorni Houston.

Na nek način je bil Collins temeljni del misije, pravi zgodovinar Francis French. "Bil je tisti, ki je resnično vedel, kako sam pilotirati plovilo in edini, ki je lahko vse tri spravil nazaj domov."

"Če bi šlo kaj narobe z lunarnim pristajalnikom, v katerem sta bila Neil Armstrong in Buzz Aldrin, bi ju Collins lahko rešil."