Microsoft bo ameriški vojski dobavljal očala za obogateno resničnost

Pentagon je ob sklenitvi posla med ameriško vojsko in podjetjem Microsoft dejal, da je cilj zagotoviti nočni pogled nove generacije in okrepiti sposobnosti ocenjevanja situacije vojakov na terenu. Očala, ki temeljijo na komercialno dostopni tehnologiji Hololens, bodo namreč vojakom zagotovila dodatno varnost in učinkovitost, so zatrdili tudi pri Microsoftu, kjer bodo nemudoma zagnali proizvodnjo t. i. sistema za integrirano obogatitev.