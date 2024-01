Microsoft: Na računalnikih z Windowsom 11 bo tipka za umetno inteligenco

Nova tipka bo na voljo na novih osebnih računalnikih, in sicer tistih z operacijskim sistemom Windows 11. Uporabniki se bodo s pritiskom na tipko povezali s Copilotom, Microsoftovim orodjem za umetno inteligenco. In kaj počne Copilot? Uporabnikom pomaga pri različnih funkcijah – med drugim izboljša iskanje, pomaga pri pisanju e-poštnih sporočil in ustvarjanju slik.

Leta 2023 je Microsoft umetno inteligenco sicer integriral tudi v druge izdelke, kot sta Microsoft 365 in iskanje Bing. V izdelkih Office 365, kot so Word, PowerPoint in Teams, Copilot lahko povzema sestanke, piše e-poštna sporočila in ustvarja predstavitve, poroča BBC.