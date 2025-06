Mikrodron v velikosti komarja iz kitajskega vojaškega laboratorija

Znanost in tehnologija

Robotični laboratorij na Nacionalni univerzi za obrambno tehnologijo v osrednji kitajski provinci Hunan je razvil dron v velikosti komarja za prikrite vojaške operacije. Droni bi bili lahko zanimivi za različne obveščevalne, nadzorne in izvidniške naloge, manj uporabni pa bi bili sicer na bojiščih. "Za vohunjenje v daljšem časovnem obdobju bi moral biti nekdo pripravljen nenehno izklapljati mikrodrone, jih polniti in prerazporejati," je dejal višji obrambni raziskovalec Timothy Heath.

Raziskovalci Nacionalne univerze za obrambno tehnologijo so v poročilu, ki je bilo predvajano na kitajski državni televiziji CCTV, konec tedna prikazali svoje delo na različnih vrstah robotov – od humanoidnih strojev do drobnih dronov, ki so komaj vidni očesu. "Tu je robot, podoben komarju. Miniaturni bionični roboti, kot je ta, so še posebej primerni za informacijsko izvidnico in posebne misije na bojišču," je dejal Liang Hexiang, študent na NUDT, medtem ko je med prsti držal miniaturen dron.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kitajski dron v velikosti komarja, zasnovan za prikrite vojaške operacije in vohunjenje, je sprožil zaskrbljenost zaradi posledic, "ki bi jih lahko tehnologija prinesla v napačnih rokah", poroča New York Post. Višji obrambni raziskovalec Timothy Heath je opozoril, da bi lahko mikrodrone izkoristili kriminalci, ki želijo ukrasti osebne podatke, vključno z gesli, ali se infiltrirati v podjetja. "Droni bi bili verjetno za Kitajsko zanimivi za različne obveščevalne, nadzorne in izvidniške naloge, zlasti na mestih, do katerih imajo večji droni težave pri dostopu, na primer v zaprtih prostorih," je za The Telegraph povedal raziskovalec iz Georgetowna Sam Bresnick. Dodal je, da bi lahko te drone uporabili za sledenje posameznikom ali prisluškovanje pogovorom. Heath sicer poudarja, da bi lahko majhnost naprave omejila njen operativni doseg in vzdržljivost. "Za vohunjenje v daljšem časovnem obdobju bi moral biti nekdo pripravljen nenehno izklapljati mikrodrone, jih polniti in prerazporejati, poleg tega pa pregledovati zbrane podatke, vse v dosegu ciljne osebe ali podjetja," je povedal za medije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči