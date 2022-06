Mikroplastiko odkrili tudi na Antarktiki

Študentka je v raziskavi, objavljeni v znanstvenem časopisu The Cryosphere, na literstopljenega snega odkrila prisotnost 29 mikroplastičnih delcev. Gostota mikroplastike je bila trikrat višja v neposredni bližini znanstveno-raziskovalnih postaj na Rossovem otoku v bližini Antarktike, kot tudi v bližini novozelandske raziskovalne postaje Scott Base in ameriške raziskovalne postaje McMurdo na Antarktiki.

Po besedah raziskovalke na novozelandskem Inštitutu za okoljske znanosti in raziskave Olge Panto je raziskava Avesove potrdila tisto, kar so znanstveniki že predvideli. "Noben organizem na svetu se dandanes ne more izogniti vplivu človeških aktivnosti, podobno kot so vsa okolja in organizmi pod vplivom podnebnih sprememb, ki smo jih povzročili ljudje," je dejala Panto.

Po njeni oceni bo treba vložiti veliko truda in dela, da bi lahko zmanjšali uporabo plastike in izboljšali ravnanje z njo.