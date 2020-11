Mikroplastiko odkrili tudi tik pod vrhom 'strehe sveta'

Znanstveniki so mikroplastiko 'ujeli' na nadmorski višini nad 8.000 metrov – tik pod vrhom 'strehe sveta'. Gre za najvišjo točko, kjer so do zdaj našli mikroplastiko na našem planetu. Ta je očitno kot sled iz drobtinic, ki jo za seboj pušča človek, kamorkoli se odpravi.

Znanstveniki so na 8.440 metrih nadmorske višine prvič odkrili mikroplastiko. To je približno 400 metrov pod vrhom Mount Everesta, piše The Independent. Tja bi lahko po pojasnilih znanstvenikov zašla z oblačili in opremo raziskovalcev. Možno je tudi, da jo je prinesel veter z mest v okolici, je za The Independent povedala vodja raziskave. Dr. Imogen Napper z Univerze v Plymoouthu je pojasnila tudi, da je bilo to zanjo kljub vsemu veliko presenečenje, kar pomeni, da lahko zdaj mikroplastiko najdemo praktično povsod, tako v globinah oceanov kot na najvišjih vrhovih.

icon-expand Mikroplastika FOTO: Shutterstock

V sklopu nove raziskave so znanstveniki tako preučevali vzorce snega in vode iz regije, kjer leži Mount Everest. Največ mikroplastike so našli v baznih taborih, 79 mikroplastičnih vlaken na liter snega. Na najvišji točki pa so našli deset vlaken na liter snega. Kot je pojasnila dr. Napper, je mikroplastika kot sled iz drobtinic, ki jo ljudje puščajo za seboj. Mikroplastika je definirana kot širok spekter sintetične in polsintetične plastike z velikostjo delcev, ki niso večji od petih milimetrov. Posledice, ki jih ima mikroplastika na zdravje živali in tudi ljudi, ki naj bi na teden pojedli približno pet gramov plastike, še niso podrobno raziskane, čeprav na tem področju potekajo intenzivne preiskave.

icon-expand Mount Everest FOTO: AP