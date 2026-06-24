Milijarde za matične celice: rak, 'nova' kolena, srce in večna mladost

V jeklenih posodah, napolnjenih s tekočim dušikom, pri približno minus 196 stopinjah Celzija, so shranjeni vzorci, ki so jih starši nekoč razumeli kot eno najdragocenejših oblik varnosti za svoje otroke. Popkovnična kri. Matične celice. Biološka rezerva za prihodnost, ki je ob rojstvu otroka ponujala obljubo, da bo lahko nekoč, če bo šlo kaj hudo narobe, pomagala rešiti življenje. Ali pa je vse skupaj le vzorec za noro hitro rastočo industrijo, ki sredi regulacijskega divjega zahoda ustvarja milijarde in računa na eksponentno rast dobička? Zdaj se ti isti starši sprašujejo nekaj zelo osnovnega: ali so vzorci njihovih otrok sploh še tam? So še uporabni? Kdo jih nadzoruje? Kdo zanje odgovarja? In kako je mogoče, da so za nekaj, kar jim je bilo prodano kot zdravstveno zavarovanje prihodnosti, danes prisiljeni sami zbirati denar za tekoči dušik, brez katerega celice ne morejo preživeti? Propad Biobanke, zasebnega centra za shranjevanje matičnih celic in popkovnične krvi novorojenčkov, je v Sloveniji sprožil stisko mnogih družin. Starši, ki so ob rojstvu otrok plačali za odvzem, obdelavo in dolgoročno hrambo vzorcev, danes opozarjajo, da ne dobijo jasnih odgovorov o tem, kaj se z vzorci dogaja. Del jih trdi, da nekaterih vzorcev ni mogoče najti, drugi se bojijo, da bi brez rednega polnjenja tekočega dušika propadli. Na protestu pred ministrstvom za zdravje so se predstavniki staršev spraševali, ali pristojni ne ukrepajo zato, ker so vzorci še varni, ali zato, ker bi se ob odprtju sistema pokazalo, da je škoda že nastala. Njihova vprašanja so bila preprosta, toda boleče konkretna: so celice še žive, so na pravem mestu in kdo bo odgovarjal, če niso? Odgovorov ni in zdi se, da jih ne gre pričakovati. Gre za zgodbo, ki ima vse elemente zdravstvene afere: zasebnega ponudnika, zaskrbljene starše, državne institucije, odvetnike, vprašanje nadzora in strah pred nepopravljivo škodo. Zanimiv je odnos splošne javnosti do zgodbe, ki je pravzaprav le še en obraz razpada (odgovornosti) zdravstva in ustanov v Sloveniji. Podpore za starše ni - v veliki meri najbrž zato, ker veliko ljudi sploh ne ve, kaj matične celice so, kakšen je njihov medicinski potencial in zakaj so jih družine sploh shranjevale. Deloma pa zato, ker je, ko so si uradne ustanove umivale roke, nekako obveljalo, da gre za zasebno storitev, za katero so se odločili posamezniki z nekaj tisoč evri viška. A na tem mestu se ne bomo poglabljali v globine domače afere, niti v to, da je takoj po nastopu funkcije postalo jasno, da tudi nov zdravstveni minister Tadej Osterc v to osje gnezdo ne bo posegal. Starši pravijo, da se ministrstvo še naprej spreneveda, sprejema niso bili deležni, izjav, da nekdo "razume njihovo zaskrbljenost" pa imajo dovolj. Namesto tega bomo pogledali, kaj so bile na tem področju obljube, ki se še naprej oglašujejo, kaj je realnost, kaj potencial - in kdo obrača milijarde.

Za odločitev o shranjevanju popkovnične krvi se starši običajno odločajo v enem najbolj čustveno občutljivih obdobij življenja – tik pred rojstvom otroka. FOTO: Shutterstock

Oglaševane obljube

Ko so se starši odločali za shranjevanje, večinoma niso kupovali zdravljenja. Kupovali so možnost. Večina otrok teh celic nikoli ne bo potrebovala. Toda če bi jih, jih kasneje ni več mogoče pridobiti. Celoten poslovni model temelji prav na tej logiki: redka možnost, ki jo lahko zamudiš samo enkrat.

Za odločitev o shranjevanju popkovnične krvi se starši običajno odločajo v enem najbolj čustveno občutljivih obdobij življenja – tik pred rojstvom otroka. Takrat se prihodnost zdi hkrati čudovita in krhka. Oglasi zasebnih bank govorijo o "enkratni priložnosti", "najlepšem darilu za otroka", "zavarovanju prihodnosti" in "dragocenih celicah", ki bi lahko nekoč rešile življenje. Občasno še podprti z izjavami vplivnežev in znanih obrazov, oglasi uporabljajo izrazito čustven jezik, ki se ne naslanja (zgolj) na medicino, ampak predvsem na odgovornost staršev in njihov strah, da bi nekoč zamudili priložnost, ki je ni več mogoče ponoviti. Posebej zanimiv je poudarek na ekskluzivnosti. Staršem sporočajo, da so najbolj kakovostne matične celice na voljo samo ob rojstvu, saj so takrat "najmlajše, najbolj zdrave in nepoškodovane". Ker jih je mogoče zbrati le enkrat, se ustvari občutek nujnosti. Odločitev ni predstavljena kot ena izmed možnosti, temveč kot okno priložnosti, ki se odpre samo enkrat v življenju. V oglasih se pogosto pojavljajo tudi impresivne številke. Navajajo več kot 85 bolezni, ki jih zdravijo z matičnimi celicami, več kot 10.000 kliničnih študij po svetu ter več kot 200.000 shranjenih vzorcev. Na prvi pogled gre za podatke, ki ustvarjajo vtis zrele in preverjene tehnologije. Vendar številke same po sebi ne povedo, koliko teh terapij je dejansko rutinskih, koliko jih je še v fazi raziskav in za katere bolezni gre. Tako se v istem besedilu znajdejo dokazano uveljavljene terapije za krvne bolezni in veliko bolj eksperimentalna področja, kot so regeneracija živčnega sistema, poškodbe hrbtenjače ali avtizem. Posebej zanimiv je podatek, da podjetje navaja več kot 200.000 shranjenih vzorcev, hkrati pa od leta 2012 omenja nekaj več kot 118 zahtevkov za izdajo vzorcev za zdravljenje. To seveda ne pomeni, da shranjevanje ni smiselno, kaže pa na pomembno vprašanje: kako pogosto se ti vzorci v resnici uporabijo? To je podatek, ki ga v marketinških gradivih običajno ne najdemo v ospredju. Oglasi pogosto ustvarjajo tudi vtis, da bodo današnji vzorci ključni za medicino prihodnosti. Eden od najbolj ambicioznih zapisov je trditev, da naj bi imel "vsaj eden od treh ljudi korist od regenerativne terapije, ki temelji na matičnih celicah". Takšne napovedi zvenijo izjemno obetavno, vendar odpirajo vrsto vprašanj: kdo je pripravil takšno oceno, na kakšnih raziskavah temelji in v kakšnem časovnem okviru naj bi se to zgodilo? Prav tu se začne meja med znanostjo in pričakovanji. Morda najbolj zanimivo pa je, da se celoten poslovni model ne prodaja kot zdravstvena storitev, temveč kot oblika biološkega zavarovanja. Ponudniki prodajajo upanje, da bo medicina nekoč znala izkoristiti potencial teh celic bolje, kot ga zna danes. In prav ta možnost – ne pa trenutna medicinska uporaba – predstavlja največjo vrednost, na kateri temelji celotna industrija zasebnega shranjevanja matičnih celic.

Matične celice imajo v očeh znanosti ogromen potencial. FOTO: Shutterstock

Kaj matične celice že danes zdravijo – in kaj za zdaj ostaja predvsem obljuba?

Matične celice lahko pridobivajo iz popkovnične krvi, tkiva popkovnice, kostnega mozga, periferne krvi, maščobnega tkiva, mlečnih zob, plodovnice, posteljice, zgodnjih zarodkov ter iz laboratorijsko reprogramiranih odraslih celic (iPSC).

Matične celice pogosto opisujejo kot "mati vseh celic". Gre za izjemne celice, ki imajo dve lastnosti, kakršnih nima nobena druga celica v človeškem telesu. Sposobne so ustvarjati nove kopije same sebe, hkrati pa se lahko razvijejo v druge vrste celic – krvne celice, kostne celice, mišične celice, živčne celice ali celice srčne mišice, razlagajo strokovnjaki Mayo Clinic. Prav zaradi te sposobnosti jih znanstveniki že desetletja vidijo kot potencialni ključ za regenerativno medicino – področje, ki ne bi le zdravilo bolezni, ampak bi lahko poškodovana tkiva in organe dejansko obnovilo. Ko zasebne banke matičnih celic govorijo o "reševanju življenj", ne gre zgolj za marketinški slogan. Matične celice se v medicini dejansko uporabljajo že desetletja. Najbolj uveljavljeno področje so tako imenovane hematopoetske oziroma krvotvorne matične celice. Te se nahajajo v kostnem mozgu, krvi in popkovnični krvi ter so sposobne ustvarjati vse vrste krvnih celic. Presaditve teh celic zdravniki izvajajo že od petdesetih let prejšnjega stoletja. Danes predstavljajo standardno zdravljenje pri številnih hudih boleznih: levkemijah, limfomih, multiplih mielomih, nekaterih prirojenih motnjah imunskega sistema, aplastični anemiji, talasemiji, srpastocelični anemiji, nekaterih redkih dednih presnovnih boleznih. Pri teh boleznih ne govorimo več o eksperimentalni medicini. Prav zaradi teh uspehov je v osemdesetih letih nastala ideja o shranjevanju popkovnične krvi. Leta 1988 so namreč prvič uspešno uporabili matične celice iz popkovnične krvi za zdravljenje otroka z redko krvno boleznijo. Potem pa je tukaj še potencial, o katerem danes govorijo raziskovalci. Največ pozornosti trenutno dobivajo mezenhimske matične celice. Najdemo jih v tkivu popkovnice, kostnem mozgu, maščobnem tkivu, nekaterih drugih tkivih. Te celice lahko ustvarjajo kost, hrustanec, mišično tkivo, vezivna tkiva. Prav zaradi njih se je rodila vizija regenerativne medicine. Če bi znali njihovo delovanje popolnoma nadzorovati, bi lahko nekoč obnavljali poškodovane sklepe, popravljali poškodbe hrbtenjače, zdravili srčno popuščanje, obnavljali živčno tkivo, zdravili avtoimunske bolezni. Toda večina teh terapij danes še ni del standardne medicine. Po svetu trenutno potekajo tisoči kliničnih raziskav. Med najpogosteje omenjenimi področji so Parkinsonova bolezen, pri kateri propadajo možganske celice, ki proizvajajo dopamin. Raziskovalci skušajo ustvariti nove živčne celice in jih vsaditi v možgane bolnikov. Nekateri zgodnji rezultati so spodbudni, vendar zdravljenje še ni rutinsko dostopno. Pa sladkorna bolezen tipa 1. Pri tej bolezni imunski sistem uniči celice trebušne slinavke, ki proizvajajo inzulin. Znanstveniki poskušajo iz matičnih celic ustvariti nove celice, ki bi ponovno proizvajale inzulin. To področje velja za eno najbolj obetavnih. Srčno popuščanje je tudi eno od področij. Po srčnem infarktu del srčne mišice odmre. Ena največjih želja regenerativne medicine je ustvariti nove srčne celice in z njimi obnoviti poškodovano srce. Prvi rezultati kažejo določene koristi, vendar smo še daleč od rutinske uporabe. Poškodbe hrbtenjače so področje, ki ga pogosto omenjajo zasebne klinike. Teoretično bi lahko matične celice pomagale obnoviti poškodovane živčne povezave. Praktično pa še vedno ni terapije, ki bi lahko rutinsko povrnila gibanje pri bolnikih s hudimi poškodbami hrbtenjače. Alzheimerjeva bolezen je naslednje področje. Gre za eno največjih odprtih vprašanj sodobne medicine. Raziskovalci preučujejo, ali bi lahko matične celice nadomestile propadajoče možganske celice. Za zdaj smo še zelo daleč od klinične uporabe. Kaj pa avtizem in cerebralna paraliza? To sta področji, ki se pogosto pojavljata v promocijskih gradivih zasebnih bank. Obstajajo posamezne raziskave in klinični poskusi, ki preverjajo, ali bi lahko določene vrste matičnih celic vplivale na simptome. Toda pomembno je poudariti, da za avtizem danes ne obstaja splošno priznana terapija z matičnimi celicami. Enako velja za večino oblik cerebralne paralize.

Matične celice niso več zanimive samo zato, ker bi lahko nekoč zdravile bolnika. Zanimive so tudi zato, ker lahko že danes služijo kot raziskovalna platforma za razvoj prihodnje medicine. FOTO: iStock

Do 2034 80 milijard dolarjev vredna industrija

A služiti se da že na obljubi, ugotavljajo mnogi. Po svetu so se pojavile zasebne klinike, ki ponujajo drage terapije z matičnimi celicami za skoraj vse bolezni - avtizem, demenco, multiplo sklerozo, poškodbe hrbtenjače, staranje, kronično utrujenost. Bolniki za posege plačujejo deset- ali celo več deset tisoč evrov. Regulatorji v ZDA in Evropi zato že leta opozarjajo na pojav tako imenovanega "stem-cell turizma", ko ljudje potujejo v države z manj strogim nadzorom in kupujejo terapije, ki doma ne bi bile dovoljene. Tako matične celice danes niso več samo medicinski vzorec, shranjen za morebitno prihodnjo uporabo. Postale so globalna industrija, v katero vstopajo farmacevtska podjetja, biotehnološki skladi, raziskovalni centri, zasebne klinike in proizvajalci laboratorijske opreme. Po oceni analitske družbe Fortune Business Insights je bil svetovni trg matičnih celic leta 2025 vreden 19,34 milijarde dolarjev, letos naj bi dosegel 22,09 milijarde dolarjev, do leta 2034 pa naj bi zrasel na skoraj 80 milijard dolarjev. To bi pomenilo povprečno letno rast v višini 17,45 odstotka. Severna Amerika je leta 2025 predstavljala več kot polovico svetovnega trga, predvsem zaradi velikih vlaganj v raziskave, klinične študije in razvoja celičnih terapij. Te številke pojasnjujejo, zakaj so matične celice postale tako privlačne za kapital. Ne gre več samo za hrambo popkovnične krvi novorojenčkov. To je le en del širše biološke ekonomije. Trg vključuje matične celice za raziskave, razvoj novih zdravil, testiranje učinkovin, regenerativno medicino, proizvodnjo celičnih terapij in klinično uporabo pri boleznih, pri katerih klasična medicina pogosto nima dovolj dobrih odgovorov. Najhitreje pa raste področje induciranih pluripotentnih matičnih celic, tako imenovanih iPSC. Gre za odrasle celice, ki jih znanstveniki v laboratoriju reprogramirajo tako, da dobijo lastnosti podobne embrionalnim matičnim celicam. Njihova prednost je dvojna: izognejo se delu etičnih dilem, povezanih z uporabo zarodkov, hkrati pa omogočajo ustvarjanje modelov bolezni, testiranje zdravil in razvoj prihodnjih terapij. Prav zato so iPSC danes eno najbolj vročih področij biotehnologije. Trg se zato ne širi samo zaradi zdravljenja, ampak tudi zaradi raziskav. Farmacevtska podjetja matične celice uporabljajo za razumevanje bolezni, razvoj zdravil in testiranje toksičnosti. Namesto da bi novo učinkovino najprej preizkušali na klasičnih modelih, lahko raziskovalci ustvarijo človeške celične modele srca, živčevja, jeter ali drugih tkiv in opazujejo, kako se bolezen razvija oziroma kako se celice odzovejo na zdravilo. To je velik premik. Matične celice niso več zanimive samo zato, ker bi lahko nekoč zdravile bolnika. Zanimive so tudi zato, ker lahko že danes služijo kot raziskovalna platforma za razvoj prihodnje medicine. Največji igralci so farmacevtska in biotehnološka podjetja, akademski centri, raziskovalni inštituti, bolnišnice in proizvajalci opreme za celično kulturo. Med vodilnimi podjetji na tem trgu so Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, STEMCELL Technologies, Miltenyi Biotec, Lonza in Bio-Techne. Gre za podjetja, ki ne prodajajo nujno celic končnim uporabnikom, ampak infrastrukturo nove medicine: reagente, gojišča, laboratorijske sisteme, opremo, celične linije in proizvodne zmogljivosti.

Trenutno se znanost, poslovni interesi in regulacija razvijajo z zelo različno hitrostjo. Medtem ko raziskovalci še vedno iščejo odgovore na številna odprta vprašanja, je trg prihodnost matičnih celic že zdavnaj začel prodajati. FOTO: Dreamstime

Komu koristi odsotnost pravil in zakaj ni interesa, da bi jih postavili?

Nihče ne ve, ali bodo zamrznjene celice čez tri desetletja res ključ do novih terapij. A prav na tej negotovosti je zgrajena celotna industrija. Današnja vrednost matičnih celic ne temelji le na tem, kar medicina zmore danes, ampak predvsem na tem, kar bi morda lahko zmogla jutri.

Zato je slovenski primer treba razumeti v širšem kontekstu. Starši so morda kupili hrambo enega vzorca. Industrija pa je okoli tega vzorca zgradila veliko širšo zgodbo: da bo medicina prihodnosti temeljila na celicah, ne le na tabletah; na obnovi tkiv, ne le na blaženju simptomov; na biološkem materialu posameznika, ne le na univerzalnih zdravilih. Zato se v panogo stekajo milijarde. In zato je toliko bolj problematično, če pravila igre, nadzor in odgovornost pri hrambi takšnega materiala ostajajo nejasni. In tudi pri uporabi. V ZDA so denimo poročali o resnih bakterijskih okužbah pri ljudeh, ki so prejeli neodobrene pripravke iz popkovnične krvi. Matične celice imajo pač ogromen medicinski potencial, a tudi ogromen komercialni potencial. Ko se ta dva interesa srečata, se meja med znanostjo, terapijo, trženjem in špekulacijo hitro zabriše. Da področje matičnih celic ni zgolj zgodba o medicinskem napredku, ampak tudi o pomanjkljivem nadzoru, opozarja tudi znanstveni članek, marca letos objavljen v ugledni ameriški reviji PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Avtorji opozarjajo, da je trg terapij z matičnimi celicami v številnih primerih prehitel znanost in regulacijo ter da pacienti pogosto težko ločijo med odobrenimi terapijami in eksperimentalnimi ali celo nepreverjenimi postopki. Podatki, ki jih navajajo raziskovalci, so presenetljivi. Že leta 2021 je bilo samo v ZDA ocenjenih približno 2750 klinik, ki so ponujale neodobrene terapije z matičnimi celicami za zdravljenje vsega od športnih poškodb in bolečin v sklepih do nevrodegenerativnih bolezni, srčno-žilnih obolenj in drugih kroničnih stanj. Raziskava spletnih strani teh klinik je pokazala, da je kar 96 odstotkov pregledanih strani vsebovalo vsaj eno napačno ali zavajajočo trditev, povprečno pa med štiri in pet spornih navedb na posamezno spletno stran. Še bolj zaskrbljujoče so posledice za paciente. Avtorji navajajo, da so raziskovalci identificirali več sto ljudi, ki so zaradi nepreverjenih terapij utrpeli fizično, čustveno ali finančno škodo. Cene takšnih posegov se gibljejo od približno 1200 pa vse do 50.000 dolarjev, pogosto pa se pacientom predstavljajo kot del domnevnih kliničnih raziskav ali naprednih eksperimentalnih programov. A ob vprašanju - ali so regulatorji zaspali, se postavi vprašanje - komu koristi, da jasne in stroge regulacije ni, da je ogromno prepuščenega zasebnim podjetjem. Vprašanje matičnih celic ni le zdravstveno, ampak tudi poslovno. Stroga regulacija pomeni dolgotrajne in izjemno drage klinične raziskave, s katerimi je treba dokazati, da je terapija varna in učinkovita. A trenutno se znanost, poslovni interesi in regulacija razvijajo z zelo različno hitrostjo. Medtem ko raziskovalci še vedno iščejo odgovore na številna odprta vprašanja, je trg prihodnost matičnih celic že zdavnaj začel prodajati.

Če je bila medicina zadnjih sto let osredotočena predvsem na zdravljenje bolezni, je cilj nove generacije biotehnoloških podjetij veliko drznejši: upočasniti, ustaviti ali celo delno obrniti procese staranja. FOTO: Shutterstock

Nori na dolgoživost

Razcvet trga matičnih celic pa sovpada s še enim trendom. Dolgoživostjo. Če je bila medicina zadnjih sto let osredotočena predvsem na zdravljenje bolezni, je cilj nove generacije biotehnoloških podjetij veliko drznejši: upočasniti, ustaviti ali celo delno obrniti procese staranja. To ni več znanstvena fantastika, temveč področje, v katerega se stekajo milijarde dolarjev tveganega kapitala. V raziskave staranja vlagajo največji tehnološki skladi, farmacevtske družbe in nekateri najbogatejši posamezniki na svetu. Njihovo izhodišče je preprosto: staranje ni neizogibna usoda, temveč biološki proces, ki ga je mogoče razumeti, meriti in morda nekoč tudi nadzorovati. Prav matične celice so v središču te ideje. Zakaj se staramo? Dolga desetletja so znanstveniki staranje razumeli predvsem kot posledico obrabe organizma. Danes vemo, da gre za veliko bolj zapleten proces. Celice kopičijo poškodbe, DNK se spreminja, imunski sistem postaja manj učinkovit, tkiva se slabše obnavljajo. Eden ključnih razlogov za to pa je tudi postopno izčrpavanje matičnih celic. Ko smo mladi, telo vsebuje ogromno funkcionalnih matičnih celic, ki neprestano popravljajo poškodbe, obnavljajo tkiva in nadomeščajo odmrle celice. Z leti se njihovo število zmanjšuje, njihova kakovost pa upada. Posledice so vidne povsod: počasnejše celjenje ran, izguba mišične mase, slabše obnavljanje kože, večja krhkost kosti, počasnejše okrevanje po boleznih in poškodbah. Nekateri raziskovalci zato staranje opisujejo kot postopno izgubljanje sposobnosti regeneracije.Če bi znali to regeneracijsko sposobnost ponovno vzpostaviti, bi lahko vplivali na sam proces staranja. Tradicionalna medicina zdravi posledice. Če človek doživi srčni infarkt, zdravi poškodovano srce. Če se razvije Parkinsonova bolezen, zdravi simptome bolezni. Regenerativna medicina pa poskuša narediti nekaj bistveno bolj ambicioznega: ustvariti nove celice, nova tkiva ali celo nove dele organov. In prav zaradi tega se danes okoli matičnih celic vrtijo milijarde dolarjev, tehnološke vizije in ena največjih znanstvenih ambicij našega časa – premakniti mejo človeškega staranja. To pa odpira zanimivo vprašanje: če naj bi matične celice predstavljale eno najdragocenejših bioloških surovin prihodnje medicine, kje so v tej zgodbi država, regulatorji in nadzor? In zakaj se zdi, da razvoj tehnologije, poslovni interesi in pričakovanja vlagateljev napredujejo bistveno hitreje od pravil, ki naj bi varovala paciente in njihove biološke vzorce?