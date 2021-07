Milijarder Richard Branson poletel proti robu vesolja

Richard Branson je za transport do letališča zavrnil ponujeni avtomobil. Pripeljal se je s kolesom. Pred zaključnimi pripravami je posnel tudi fotografijo z Elonom Muskom in ob objavi zapisal, da je "lepo začeti jutro s prijateljem. Počutim se dobro, pripravljeno in vzhičeno."

Branson bo tako postal prvi lastnik tehnološkega podjetja, ki bo poletel v vesolje, s čimer bo prehitel ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa. Ta namerava čez devet dni poleteti z raketo Blue Origin. Bezos bo v vesolje poletel skupaj z bratom Markom, pilotko Wally Funk in človekom, ki je na dražbi za pot v vesolje plačal 28 milijonov ameriških dolarjev, a njegovega imena še niso razkrili.

Skupaj z Bransonom so poleteli tudi njegovi sodelavci v Virgin Galacticu Dave Mckay, Colin Bennett, Beth Moses, Sirishe Bandla in Michael Masucci. Potniki niso vzleteli z lansirne rampe, temveč jih je matično plovilo VMS Eve poneslo do višine 15 kilometrov, nato pa jih bo spustilo. Pilot plovila SpaceShip Two VSS Unity bo prižgal motorje in se usmeril skoraj navpično. Za dosego želene višine in hitrosti bo moral potovati s trikratno hitrostjo zvoka, skupno pa bo potreboval okrog 50 minut, da doseže višino 88 kilometrov. Takrat bo pilot izklopil motorje in plovilu omogočil lebdenje. Ob tem bodo potniki lahko začutili breztežnost in si ogledali Zemljo, kar je bil doslej privilegij redkih Zemljanov.

Nato se bo plovilo pričelo spuščati proti Zemlji. Na višini približno 15 kilometrov se bo znova srečalo z matičnim plovilom VMS Eve, se nanj priključilo in vrnilo na Zemljo. Polet bo skupno trajal okrog 90 minut.