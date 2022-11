Milijarderji v letu dni povzročijo toliko emisij kot cela država

Ogljični odtis milijarderjev je tako za milijon presega odtis povprečnega človeka, kamor spada 90 odstotkov svetovnega prebivalstva, je pokazala študija dobrodelne organizacije Oxfam. V to skupino spadajo vsi, ki letno zaslužijo do 173.000 evrov.

"Zaradi navad, zasebnih jaht in letal, so emisije bogatih tako visoke," je ob predstavitvi izsledkov raziskave izpostavila vodja sektorja podnebnih sprememb pri organizaciji Nafkote Dabi. "Njihove emisije so enake ogljičnim odtisom celih držav, kot so Francija, Egipt ali Argentina," je tudi poudarila in dodala, da bi se pri oblikovanju podnebnih politik zato moralo upoštevati tudi najbogatejše Zemljane. Po besedah raziskovalke ti že predolgo časa bežijo pred svojo odgovornostjo do okolja in so v večji meri kot 'povprečni prebivalci' odgovorni za "povzročitev podnebnega zloma".

Raziskovalci so pri pregledu navad 125 milijarderjev ugotovili še, da le en izmed njih svoja sredstva vlada v podjetje za obnovljivo energijo. V skupaj 183 podjetjih imajo sicer vloženih več kot 2,4 bilijona evrov.

'Bogate je treba obdavčiti'

Prav tako so v sklepu izpostavili, da bi bile lahko številke v praksi še višje, saj da podjetja v svojih izračunih količino izpusta nekoliko podcenijo. "Bogate je zato treba obdavčiti in regulirati, saj uničujejo planet," tudi predlagajo v poročilu. Računajo, da bi se v davčno blagajno tako letno steklo dodatnih 1,4 bilijona evrov, ki bi se lahko porabili za pomoč državam, ki so jih podnebne spremembe najhuje prizadele.