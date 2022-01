Mimo Zemlje bo kmalu poletel večji asteroid

Asteroid, katerega premer meri nekaj več kot en kilometer, se bo naslednji teden močno približal Zemlji. To bo preletel na razdalji, ki bo petkrat tolikšna kot tista med našim planetom in Luno. Kot poroča Nasa, so bližajoči se asteroid 7482 (1994 PC1), ki je zaradi svoje velikosti in bližine uvrščen v kategorijo potencialno nevarnih asteroidov, odkrili leta 1994.

Nasin center za opazovanje objektov blizu Zemlje ocenjuje, da bo večji asteroid, katerega premer meri okoli en kilometer, 18. januarja mimo našega planeta poletel na razdalji okoli 1,9 milijona kilometrov. Zaradi svoje velikosti in bližine našemu planetu je asteroid označen kot potencialno nevaren. icon-expand Bližajoči se asteroid so odkrili leta 1994. FOTO: Shutterstock Asteroid sicer v Zemljo ne bo trčil, vendar pa je to po projekcijah vesoljske agencije Nasa nam najbližji asteroid v zadnjih dveh stoletjih. Čeprav gre za velik primerek, pa to ni največji asteroid, ki je kdaj preletel naš planet. Ta čast pripada asteroidu 3122 Florence (1981 ET3) iz leta 2017, katerega velikost so ocenili na okoli dva kilometra. Zemlji naj bi se znova približal leta 2057, poroča CNN. Asteroida s prostim očesom sicer ne bo mogoče videti, njegov prehod pa bodo lahko z manjšimi teleskopi opazovali tudi ljubiteljski astronomi. PREBERI ŠE Obramba pred 'asteroidno kataklizmo': NASA izstrelila misijo DART Nasa bo sicer letos izvedla misijo DART oz. test dvojne preusmeritve asteroidov. Misija se posveča prav možnostim preusmerjanja nevarnih asteroidov, ki bi v prihodnosti morda lahko trčili v Zemljo. Vesoljsko plovilo se bo tako predvidoma septembra usmerilo na manjšo luno Dimorfos, ki kroži okoli asteroida Didimos.