Če imate morda doma robotski sesalnik ali kuhinjskega robota, bi se spodobilo, da stopite k njemu in mu čestitate. Roboti praznujejo dvojni jubilej. Mineva točno sto let, odkar so dobili svoje ime. Leta 1920 si ga je izmislil češki pisatelj Karel Čapek. Hkrati pa mineva 40 let, odkar so roboti v Sloveniji.