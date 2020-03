PRENOS V ŽIVO: Pikalo: Smo pionirji zgodbe o umetni inteligenci

Kot smo že poročali, jeUnesco prejšnji teden sporočil, da so s slovenskim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisali sporazum o ustanovitvi prvega globalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI), ki bo imel sedež v Ljubljani.

Po besedah ministra Jerneja Pikala je to priznanje za slovensko znanost in znanstvenike, ki to področje raziskujejo že desetletja. "To je na eni strani uspeh za slovensko znanost in na drugi za vse nas, ki smo tako ali drugače pomagali, opravili številne pogovore, poti, telefonske klice, skratka vse, kar je bilo potrebno, da imamo pogodbo v roki in zdaj ta center lahko zaživi." Po njegovih besedah to ni navaden center. "To je Unescov center, kar pomeni, da ni evropski, ampak globalen. Je prvi v vrsti in upam, da jih bo še več," je dejal in poudaril, da ne gre samo za to, da smo prvi, pač pa bodo na podlagi tega centra ustanovljeni tudi drugi centri v drugih regijah. "Smo pionirji zgodbe o umetni inteligenci."

Umetna inteligenca človeštvu po Pikalovih besedah lahko pomaga pri različnih stvareh. "Center bo lahko svetoval globalno, širil zmogljivosti na različne načine, predvsem pa oblikoval mrežo. Toliko pozitivnih vprašanj in prošenj za sodelovanje od tujih vlad ali raziskovalcev še nikoli nismo dobili. Sedaj, ko to vzpostavljamo, bomo prvi in bomo 'trend setterji' za bodoče centre in ureditve."

Tam, kjer smo lahko, in kjer imamo sredstva za to, lahko delamo prebojne stvari, je še ponosno dejal minister in se zahvalil ekipi, ki je pripeljala do uresničitve ideje.