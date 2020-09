Misije, ki so zedinile narode in tudi v Slovenijo prinesle del neba

Malokatera stvar je človeški um, znanje in energijo tako zedinila kot tekmovanje za vesolje, ki so ga začele Združene države Amerike in Sovjetska zveza. Politična manifestacija, ki je dosegla nekaj, kar je večina Američanov, Evropejcev, Kitajcev, Maorov in drugih samo sanjala. Simbol sprememb, energije, ki premika oceane, ki nam sveti ponoči, je obiskala človeška noga. Neil Armstrongje 20. julija 1969 pristal na Luni in šlo je za dosežek, ki ga je čakal ves svet in tudi gledal ali poslušal v živo. Od Seattla do Vladivostoka so vsi lahko spremljali pristanek, z manj ali več cenzure, saj tudi za Železno zaveso niso mogli skriti tega dogodka.

Američani so bili, vsaj na zunaj, idealisti. Njihovi znanstveniki so bili zedinjeni pod zastavo ZDA, a so vedno ponavljali, da gre za dosežek za človeštvo. Tudi Armstrong je ob pristanku dejal, da gre za "Majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo."ZDA so dobile "vojno za vesolje,"čeprav to sprva ni šlo tako zlahka.

'Odločili smo se, da gremo na Luno. Ne zato, ker je lahko, ampak zato, ker je težko!'

Sovjeti so jih prehiteli v raketni tehnologiji, Sputnik, Jurij Gagarin in Valentina Tereškova so bili dosežki, ki so jih Američani zavidali, a namesto zavisti je v njih vzbudilo energijo za premoč. Predsednik John Kennedy je v svojem govoru "Odločili smo se, da gremo na Luno" leta 1962 zadal izredno ambiciozen načrt, ki je v ljudeh vzbudil upanje.