Mlade Afganistanke iz avtomobilskih delov sestavile ventilator

Dvanajst deklet starih od 12 do 18 let je članic skupine Afghan Dreamers, ki se navdušuje nad tehniko. Šesterica med njimi že več mesecev pospešeno sodeluje v projektu izdelave ventilatorja, ki so ga naredile iz nadomestnih delov za osebna vozila. "Če bomo afganistanski mladini omogočili dostop do znanosti in tehnologije, bodo tudi v državi poskrbeli za boljše razmere," je prepričana Mahbubuova.

Mahbubova je razkrila tudi, da so dekleta podprli tudi znanstveniki z ameriške univerze v Harvardu - Massachusetts Institute of Technology (MIT). Na koncu so naredile uporaben prototip, ki stane vsega 550 evrov.

Mlade strokovnjakinje in navdušenke nad tehnologijo, ki so sodelovale pri izdelavi ventilatorja, so iz Herata. Provinca meji na Iran, ki ga je pandemija koronavirusa zelo močno prizadela. Prav zato so se stotisoči Afganistancev letos vrnili v domovino. Posledično so se zaradi tega prestrašili tudi v Afganistanu, češ da bo ob pandemiji prišlo do pomanjkanja opreme. Mlada dekleta pa so učinkovito priskočila na pomoč.

Šesterica, ki se je lotila izdelave ventilatorja, se je pred tem ukvarjala z robotiko in za delo na svojem področju že prejela več mednarodnih nagrad. Začasno pa pomagajo v boju proti koronavirusu, saj država, ki so jo pretresale vojne in druge krize, nima potrebnega osebja in opreme za učinkovito zdravljenje pacientov. Po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva je v državi le 400 ventilatorjev.

Prototip mladih deklet še ni povsem dokončan. Trenutno deluje le dve uri in je zato v praksi še neuporaben. "Strokovnjaki so že potrdili, da ustreza vsem zahtevam, a treba ga je razviti do konca. Nekaj težav je še s senzorjem za pritisk," je povedala 18-letna Nahid Rahimi, ki pravi, da bo senzor treba uvoziti iz tujine, saj ga v Afganistanu ni.

Pred vrati pa so novi projekti. Same so prvega poimenovale Virus Killer. Gre za napravo, ki bo z ultravijoličnimi žarki dezinficirala okužene površine.