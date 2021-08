Mladi kemiki na mednarodni olimpijadi do treh odličij in častne omembe

Med 25. julijem in 2. avgustom je bila 53. mednarodna kemijska olimpijada, ki je letos na daljavo potekala v Osaki na Japonskem, v kampusu Univerze Kindai. Na olimpijadi je s svojimi ekipami mladih kemikov sodelovalo 79 držav in šest držav opazovalk, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Slovenijo so pod okriljem ZOTKS zastopali štirje dijaki, in sicer Patrik Žnidaršič z Gimnazije Vič, Simon Bukovšek z Gimnazije Kranj, Jernej Birk z Gimnazije Novo mesto in Vid Kavčič z Gimnazije Bežigrad. In prav vsi so dosegli zavidljive rezultate. Patrik in Simon sta si s svojim znanjem priborila srebrni odličji, Jernej je prejel bronasto, Vid pa si je prislužil častno omembo.

"Tekmovanje je na daljavo potekalo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (FKKT). Pod strogim nadzorom iz Japonske in nadzornikov v predavalnici so člani ekipe zelo obsežne teoretične naloge, ki so pokrivale vsa področja kemije, reševali pet ur," so potek tekmovanja opisali v ZOTKS.

Pred tekmovanjem so uspešno izpeljali priprave in končni izbirni preizkus v znanju kemije za srednješolce, za uvrstitev v ekipo štirih, ki je Slovenijo zastopala na olimpijadi. Dijake sta na tekmovanju vodila dr. Berta Košmrlj in dr. Andrej Godec s FKKT. Tudi priprave je vodila ekipa s FKKT – dr. Berta Košmrlj, dr. Marta Počkaj, dr. Darko Dolenc, dr. Gregor Marolt in dr. Andrej Godec, pomagala pa sta še Vid Kermelj in Martin Rihtaršič.