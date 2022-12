Mladi na spletu do sedem ur dnevno: 'Normalizira se tvegano vedenje'

Soavtorica raziskave in profesorica kriminologije na univerzi v vzhodnem Londonu Julia Davidson je ob predstavitvi rezultatov dejala, da mladi v takem načinu vedenja na spletu ne vidijo nikakršnih težav, saj je že tako močno razširjeno. "Velik delež mladih v EU je vpleten v neko obliko kibernetske kriminalne dejavnosti, in sicer do take mere, da so se kazniva dejanja na spletu in spletna tveganja že skoraj normalizirala," je tudi opozorila.

Znanstveniki so podatke o 20 različnih spornih spletnih aktivnostih mladih zbirali s pomočjo vprašalnika, pri tem pa ugotovili, da skoraj polovica mladih prek spleta konzumira pornografske vsebine, vsak tretji na črno prenaša različne datoteke oz. se ukvarja z digitalnim piratstvom, tretjina je prek spleta vsaj enkrat zasledovala druge posameznike. Isto število posameznikov je prek družbenih omrežij že trolalo, torej namerno posredovalo šaljivo in napačno vsebino.

"Tvegano vedenje na spletu se med mladimi vse bolj normalizira, nekatere njihove aktivnosti so v nasprotju z zakoni," so v sklepu raziskave o spletnih navadah mladih v osmih državah EU zapisali znanstveniki. V njej je sodelovalo 8000 mladih, starih 16–19 let.

Polovica mladih na spletu do sedem ur dnevno

Raziskovalci so mlade povprašali tudi o povprečnem dnevnem času, ki ga preživijo na pametnih napravah. Približno polovica je odgovorila, da na spletu preživi od štiri do sedem ur na dan. Štirje od desetih na spletu preživijo več kot osem ur dnevno. Najbolj pogosto obiskane spletne platforme med anketiranimi 16- do 19-letniki pa so bili YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok in Snapchat.

V študijo pa so bili zajeti posamezniki iz osmih evropskih držav, in sicer Španije, kjer so ugotovili, da se na spletu tvegano ali v nasprotju z zakoni obnašajo tri četrtine mladih, sledile so ji Romunija, Nizozemska in Nemčija z 72 odstotki mladih, ki se na spletu obnašajo tvegano. Na petem, šestem in sedmem mestu so bile Francija, Italija in Švedska, na zadnje mesto pa se je uvrstilo 58 odstotkov mladih Britancev.