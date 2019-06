Astronavt slovenskih korenin se rad vrača v Slovenijo

Skoraj leto dni je od njegovega zadnjega obiska Slovenije, kjer sta se rodila njegova stara starša. Lani julija je obiskal Loški Potok, kjer so mu že leta 2008 podelili posebno priznanje častnega občana, a mu ga šele lani osebno izročili. Tokrat je Ronald znova v Sloveniji, kjer se mudi na povabilo Inženirske akademije Slovenije, saj je postal njen častni član. Ob tej priložnosti je imel predavanje na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, na katerem je spregovoril o pomenu eksperimentov v vesolju in pomenu znanstvenih raziskav pri razvoju vesoljskega programa. Je magister fizike in doktor elektroinženirskih znanosti, svoje znanje pa prenaša na bodoče generacije znanstvenikov na Državni univerzi Kolorada v Fort Collinsu. Tokrat je o svojih izkušnjah, ki jih je pridobil v Nasi, spregovoril študentom in strokovnjakom v Ljubljani. Predstavil je dva večja eksperimenta s prve njegove misije v vesolje leta 1994 in pokazal, kako pomembno je učenje iz eksperimentov.

Na vprašanje o tem, kakšna je prihodnost raziskovanja vesolja, nekdanji astronavt odgovarja, da so osnovne smernice že začrtane. Med drugim se mednarodna skupnost osredotoča na raziskovanje Marsa, kar je po njegovem mnenju dober načrt, bi pa morda bil spet čas, da se ’vrnemo’ na Luno, saj bo 20. julija letos minilo že 50 let, odkar je Neil Armstrong , član vesoljske odprave Apollo 11, zlezel po lestvi in skočil na Lunina tla, nato pa izgovoril slavni stavek 'That is one small step for man, one giant leap for a mankind' (To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo.).

Vzporednice potegnil z začetki razvoja letalstva

Je pa Šega vzpostavil zanimivo primerjavo razvoja vesoljskega programa z začetnim razvojem letalstva."Začetki razvoja letalstva so bili zelo nevarni. Bilo je veliko nesreč letal, eno obdobje so pošto iz enega kraja v drugega prevažali sočasno z letali in jezdeci na konju (t. i. Pony Express), pri čemer so bil slednji celo uspešnejši, vsaj kar se tiče zanesljivosti. Ne dolgo po tem je – vsaj kar se pošte tiče – letalstvo postalo bolj zanesljivo, kar je ljudi navdušilo, da bi tudi sami poleteli. Tako smo dobili prve komercialne polete. Lahko govorimo o podobnih fazah, skozi katere gre tudi osvajanje vesolja," pravi Šega in dodaja, da je dobro, da je na področju vesoljskega turizma dovolj konkurence. Vsekakor pa je treba najprej zagotavljati učinkovit znanstveni in tehnološki razvoj. "Vesolje se odpira, tudi komercialno. Res gre za precejšnjo podobnost z evolucijo letalstva."

Je pa po njegovem mnenju pomembno tudi razvijanje satelitskih sistemov, ki so nam lahko v pomoč pri vsakodnevnem življenju. "Mislim, da je prihodnost zelo svetla. Veliko ljudi bo lahko odpotovalo v vesolje, ogromno podatkov bomo lahko zbrali in jih uporabili na zelo različnih področjih," poudarja Šega. Glede možnosti rudarjenja na drugih planetih, kar se pojavlja kot ena od možnosti milijardnega zaslužka, pravi, da smo zaenkrat v zelo začetnih fazah, da pa je to zagotovo ena od možnosti. "Zaenkrat imamo še premalo znanja o tem, kaj nam je na voljo in kako to tehnično izvesti," pravi sogovornik, ki je zelo navdušen nad slovenskim znanjem.