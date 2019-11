Mladi Slovenec pustil šolo, sledil sanjam in spisal zgodovino računalniških iger

Neverjetna zgodba mladega Dolenjca: pred tremi leti je - takrat star 17 let - pustil šolo, sledil sanjam in odšel v Nemčijo. Sedaj dosega zgodovinske uspehe v računalniških igrah, a njegova življenjska pot osupne. "Vsi so govorili, da mi ne bo uspelo," se spominja Mihael Mehle.

Športni zvezdnik nove generacije: Mihael Mehle iz Čušperka na Dolenjskem je pred tremi leti, ko je štel 17 let, starše prepričal, da so mu dovolili, da se poda v Nemčijo in postane profesionalni igričar v League of Legends. Po absolutni nadvladi je pred dnevi v finalu svetovnega prvenstva nepričakovano izgubil in s tem zapravil priložnost, da bi kot prvi na svetu osvojil izmuzljivi 'grand slam', vse največje pokalne lovorike v eni sezoni. Mehle je kljub temu največji zaslužkar med slovenskimi e-športniki, saj je v žep pospravil več kot 130.000 evrov. A njegova dosedanja življenjska pot osupne.

Pred tremi leti je Mihael Mehle - takrat star 17 let - pustil šolo, sledil sanjam in odšel v Nemčijo. FOTO: POP TV

Pred slavo, uspehi, zmagami, lovorikami in nabito polnimi dvoranami so na vrsti preizkušnje. "Vsi so govorili, da mi ne bo uspelo," se spominja Mehle. "Da ne bom nikoli postal profesionalec, da sem preslab in podobno. Ampak mi je uspelo." 21-letni Mehle prihaja iz dolenjske vasice Čušperk, ki šteje okoli 400 prebivalcev. V večstanovanjski hiši je živel s starši, dvema sestrama in bratcem. "Naše finančno stanje je podpovprečno, bi lahko rekel. Včasih sem sedel na lesenem stolu z dvodelnim naslonjalom. Mislim, da se mi od njega še vedno poznata dve črti na hrbtu," pripoveduje. Na starem stolu je nepretrgoma sedel več let, vihtel miško in udrihal po tipkovnici. Prvi računalnik, na katerem je igral League of Legends, je njegov oče dobil brezplačno, bil je izjemno počasen. "Moji prvi spomini na Mikyxa (njegov vzdevek v svetu računalniških iger - op. p.) so, da je trajalo celo večnost, da se je pridružil igri. Kadar koli je sodeloval v igri, če je bil v moji ekipi ali ne, je trajalo od 10 do 15 minut, da se je pridružil igri zaradi zastarelega računalnika," pa razlaga njegov soigralec Martin Larsson.

Mehle je največji zaslužkar med slovenskimi e-športniki. FOTO: POP TV