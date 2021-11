Na ogled edini v Sloveniji razvit mobilni telefon

Se spomnite svojega prvega? Mobilnega telefona, seveda, da ne boste mislili na kaj drugega. Trideset let že sobivamo Slovenke in Slovenci z mobilno telefonijo, a mnogi mlajši se danes kar ne morejo načuditi, da je obstajalo (družabno) življenje pred mobilnimi telefoni. Nekateri bi rekli, da je morda prav na račun mobilnih telefonov družabno življenje zamrlo oziroma se je preselilo v neko drugo sfero, večina pa bi se strinjala, da nam je mobilna telefonija močno spremenila življenja.

Če bi radi spoznali začetke mobilne telefonije v Sloveniji, si morda ogledali katerega od svojih telefonov, ki so vam jih kupili še v osnovni šoli ali pa ste si ga privoščili za prvi honorar, potem vas vse do konca decembra Tehnični muzej Slovenije vabi v Polhov Gradec, kjer so v tamkajšnjem Muzeju pošte in telekomunikacij pripravili obsežno, zanimivo in tudi nostalgično razstavo z naslovom Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji.

Prenosni telefoni danes konkurirajo osebnim računalnikom, kameram, fotoaparatom, bančnim karticam in ostalim napravam, a včasih ni bilo tako. Z ogledom razstave boste spoznali razvoj mobilne tehnologije od njenih zametkov do danes tako v svetovnem merilu kot tudi v našem prostoru. Na ogled bodo mobilni telefoni iz različnih obdobij (NMT, GSM, pametni telefoni ...), edini slovenski prenosni telefon Iskra Wanderer, NMT bazna postaja, avtomat za nakup mobi kartic, različna dokumentacija in oglaševalski materiali, ki so plod razvoja, proučevanja in inovativnosti, ki izhajajo iz človekove želje, da z ustvarjalnostjo doprinese k izboljšavam v vsakdanjem življenju, so zapisali v vabilu ob otvoritvi razstave.

Pri pripravi razstave so bili avtoricam v veliko pomoč zaposleni (upokojeni in še aktivni) v Mobitelu oziroma Telekomu Slovenije, ki so s svojimi pričevanji osvetlili, kako se je gradilo in vzpostavljalo omrežje mobilne telefonije v Sloveniji. Med sogovorniki je bil tudi g. Šolc, ki sodeloval pri razvoju slovenskega telefona Wanderer in jim s prve roke posredoval vse dragocene podatke o tehnološkem razvoju tega telefona.

Na razstavi si lahko ogledate 40 različnih eksponatov, kot pravita avtorici razstave dr. Estera Cerar in Ajda Kozjek, pa je zanje verjetno najdragocenejši prav mobilni telefon Iskra Wanderer. "NMT telefon Wanderer je bil prvi in edini slovenski mobilni telefon, ki je bil večinoma plod slovenskega razvoja in znanja. Razvili so ga v Iskri Telemobil v sodelovanju z italijanskim partnerjem. Zasnovan je bil tako, da se ga je lahko vgradilo v vozilo. Ker je imel lastno napajanje, je bil primeren tudi kot prenosni telefon. Narejenih je bilo le nekaj sto telefonov Wanderer," pojasnjujeta avtorici razstave in dodajata, da so tehnično dragocene tudi NMT bazne postaje, ki so jih pridobili od Telekoma Slovenije.

Veliko podatkov tudi o razvoju mobilnega omrežja

Prvo javno mobilno omrežje pri nas je nastalo po zaslugi Združenja PTT organizacij Slovenije, ki je ustanovilo družbo Mobitel. Poimenovali so ga MOBITEL. Družba je ves čas svojega obstoja usmerjala razvoj slovenskega trga mobilne telefonije. Prvotni sistem NMT je zamenjal GSM (Global System for Mobile Communications), ki ga je nadgradil GPRS (General Packet Radio Services), oba skupaj pa EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution). Sledili sta tehnologiji UMTS (Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem) in LTE (Long Term Evolution), znani kot 3G in 4G. Od leta 2020 pa je tudi pri nas že dostopna generacija mobilnih omrežij 5G, ki omogoča razvoj novih možnosti uporabe in še boljšo uporabniško izkušnjo. 5G je pri nas prvi ponudil Telekom Slovenije.