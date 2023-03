Moda na Luni: Nasa predstavila novo vesoljsko obleko

Družba Axiom Space je za oblikovanje oblačila dobila 228,5 milijona dolarjev. Glavni inženir Axiom Space Jim Stein se je v sredo v obleki sprehodil po odru, da bi prikazal koliko gibanja omogoča. Predstavil je obleko v črni barvi, vendar bo končna različica bela, kot tista, ki so jo nosili astronavti Apolla. Bela bo zaradi odbijanja sončne svetlobe, saj Luna nima zaščitne atmosfere kot Zemlja.

Nova oblačila za na Luno imajo večjo prožnost in toplotno zaščito kot tista, ki so jih nosili astronavti programa Apollo, ki so pred več kot 50 leti prvič stopili na Luno. Oblačilo je pod pritiskom in ima več zaščitnih slojev, nahrbtnik s sistemi za podporo življenja ter luči in videokamero, nameščeno na vrhu čelade v obliki mehurčka.

Nasa želi Američane vrniti na Luno s programom Artemis konec leta 2025. Zadnja misija programa Apollo se je končala leta 1972. Z Lune pa Nasa načrtuje pot proti Marsu.

V nahrbtniku je oprema, ki astronavtu omogoča preživetje, podobno, kot to velja za potapljače. Z novo obleko se bo mogoče neprekinjeno sprehajati po Luni do osem ur.

Izolacijska plast iz različnih tkanin ščiti astronavte pred velikimi temperaturnimi nihanji na Luni, zunanja plast pa je zasnovana tako, da je odporna na prah in kamenje, ki lahko leti naokrog. "Nove obleke nismo imeli vse od tiste, ki smo jo zasnovali za raketoplane in ta se še vedno uporablja na Mednarodni vesoljski postaji. To je že 40 let," je dejala direktorica Johnsonovega vesoljskega centra Vanessa Wyche.