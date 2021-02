Globoko pod antarktično ledeno polico odkrili sledi življenja

Na skalo z organizmi so naleteli med vrtanjem v drugo največjo antarktično ledeno polico Filchner-Ronne na jugovzhodnem delu morja Weddell, da bi pridobili sedimentne vzorce z morskega dna. Skozi zvrtano vrtino so poslali kamero, ki je nepričakovano posnela prve posnetke organizmov, pritrjenih na skalo, daleč pod ledeno polico, povzema Guardian.

Pretekle raziskave morskega življenja pod ledenimi policami na Antarktiki, katere obale sicer predstavljajo izredno dobre pogoje za nastanek ledenih polic, so naletele predvsem na manjše premične oblike življenja, kot so ribe in meduze. Še nikoli doslej pa niso odkrili precejevalcev, pritrjenih na skalo. Znanstveniki so tako domnevali, da je okolje, ki ga sestavlja popolna tema, pomanjkanje hrane in hladne temperature pod ničlo, preveč sovražno za nastanek tovrstnega življenja."To je daleč najgloblje pod ledeno polico, da smo odkrili katerokoli vrsto precejevalcev,"pravi Griffiths.