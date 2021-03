Morski polži, ki se obglavijo in preživijo

Doktorska študentka Sayaka Mitohje na Japonskem pripravljala študijo o morskih polžih. A nekega dne je, ko je prišla v laboratorij, opazila, da je en polž, vrste Elysia cf. Marginata, obglavljen. Začela je spremljati, kaj se dogaja in v svoji študiji tudi zapisala: "Glava je bila ločena, v trup(lu) pa so ostali pomembni organi, kot so jetra, ledvice. Mlajši obglavljenci so začeli jesti alge po nekaj urah, rane pa so bile zaprte v enem dnevu. Starejši polži po obglavljenju niso jedli in umrli so po desetih dneh." Kot še zapiše, je večina obglavljenih polžev, ki so jedli in preživeli, celoten trup obnovila po približno 20 dneh. "Telesa brez glave so se odzivala na dotike, a glav niso obnovila. Večina je ovenela in odmrla po desetih dneh."

Kot so še opazili, sta dve vrsti to sposobni narediti. Gre za neverjetno sposobnost regeneracije in tudi preživetja. Same glave so lahko preživele, ker ima polž omejeno sposobnost fotosinteze – same klorofilne celice pa ukradejo algam. Mitoh je za Live Science povedala, da domnevajo, da gre za najbolj ekstremno verzijo regeneracije, kar jih poznamo. "Obglavljeni polž je bil pozdravljen po nekaj tednih, sam trup pa je živel dneve, nekateri celo mesece."