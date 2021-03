Ob obali Nove Zelandije odkrili morske pse, ki se svetijo v temi

Vse tri vrste so bile že prej znane morskim biologom, a sedaj so pri njih prvič potrdili bioluminiscenco. Gre za oddajanje svetlobe pri živih bitjih, ki kemično energijo pretvorijo v svetlobno. Ta fenomen je sicer znan pri več vrstah morskih živalih, pa tudi pri nekaterih vrstah žuželk, a ga še nikoli niso zaznali pri morskih psih.

Eden izmed odkritih morskih psov – gre za vrsto črnega morskega psa (dalatias licha) – lahko zraste do 180 centimetrov v dolžino, s tem pa je tudi največji znani vretenčar, ki ima sposobnost t. i. bioluminiscence oziroma oddajanja svetlobe. Poleg tega so znanstveniki januarja 2020 odkrili, da se tudi vrsti etmopterus lucifer in etmopterus granulosus svetita v temi.

Znanstveniki predvidevajo, da morski psi bioluminiscenco dosežejo s pomočjo posebnih celic v koži, z njeno pomočjo pa se ubranijo nevarnosti, ki prežijo pod njimi. Na fenomen pogosto gledajo kot na nekaj "spektakularnega in nenavadnega za oceane, a glede na obširnost morskih globin ter na pojavnost bitij z bioluminiscenco na tem območju oceana postaja vse jasneje, da mora proizvajanje svetlobe v globinah igrati pomembno vlogo pri sestavi največjega ekosistema na Zemlji",so v študiji zapisali znanstveniki z belgijske univerze UCL in novozelandskega Nacionalnega inštituta za raziskave vod in atmosfere.

Vse tri vrste prebivajo na mezopelagijskem območju oceana, torej med 200 in 1000 metri globine, kamor sicer posije malo svetlobe, a premalo za fotosintezo. Tu živeče živali se pred nevarnostjo in plenilci ne morejo nikamor skriti, svetlobo pa bi lahko uporabljale kot nekakšno kamuflažo, še domnevajo znanstveniki.