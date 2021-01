Motnje v delovanju Signala zaradi navala novih uporabnikov

Signal je nehal delovati oziroma uporabniki zaznavajo večje motnje v delovanju aplikacije, kar naj bi bila posledica številnih novih uporabnikov. Aplikacija, ki uporablja odprtokodni protokol Signal, je priljubljena predvsem zaradi zagotovljene zasebnosti pri komuniciranju.

Zaradi spremenjene politike zasebnosti WhatsAppa se je ogromno razočaranih uporabnikov odločilo za uporabo Signala, zdaj pa zaradi težav ne morejo niti pošiljati sporočil. Na družbenem omrežju Twitter je podjetje sporočilo, da se soočajo s tehničnimi težavami in da delajo vse, da bi jih čim prej razrešili. To sporočilo so poslali tudi uporabnikom aplikacije.

V začetku tega tedna so imeli težave s pošiljanjem potrditvenih kod za vpis, ko se je registriralo toliko novih uporabnikov. 12. januarja si je na primer aplikacijo naložilo že več kot 50 milijonov ljudi. Od takrat so nekajkrat sporočili, koliko novih uporabnikov imajo, Moxie Marlinspike, ki je ustvaril aplikacijo, pa se je pošalil, da namerava podjetje z energijo, ki jo proizvede vročina njihovih serverjev, oskrbovati celo zahodno poloblo.

Signal med drugim uporabljajo žvižgač Edward Snowden, ustanovitelj Twitterja Jack Dorseyter z oskarjem nagrajena režiserka Laura Poitras.