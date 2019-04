Višino Mount Everesta bodo znova izmerili - bo postal nižji?

Odpravo ekipe na Everest je ob odhodu pozdravil tudi nepalski premier Khadga Prasad Sharma Oli . Gre za Khima Lala Gualama , ki je bil na vrhu že leta 2011, in tri šerpe. Dva člana odprave se bosta odpravila na sam vrh, kjer bosta opravila meritve, dva pa bosta merjenje spremljala in beležila v baznem taboru. V Nepalu so ekspedicijo pripravljali leto in pol, rezultati merjenj pa bodo znani decembra.

Višina Mount Everesta sprožila celo diplomatski spor

Danes veljavna višina je sicer 8848 metrov nad morjem, prvič pa so jo leta 1954 zmerili Indijci. In ta meritev se je, kljub številnim drugim, uradno ohranila vse do danes. Maja 1999 je ameriška ekipa sicer na primer dodala dva metra, a njihova meritev mednarodno ni sprejeta, uporablja pa jo ameriška National Geographic Society. V preteklosti pa se je Nepal zapletel v pravi diplomatski spor s Kitajsko, ki je trdila, da je Mount Everest štiri metre nižji od uradno priznane višine.

Pokatastrofalnem potresu v Nepalu leta 2015, ki je terjal več kot 9000 življenj, pa je izbruhnila burna debata, ali je močan sunek najvišji vrh premaknil in posledično znižal. Nepalske oblasti so se nato že leta 2017 začele pripravljati na posebno ekspedicijo, ki naj bi končala debato o višini. Štirje člani odprave so zadnji dve leti tako zbirali podatke, se pripravljali na meritve in pripravljali na ekstremne razmere na vrhu sveta. "Ne bo lahko na terenu, ampak prepričani smo, da bo naša misija uspešna,"je po poročanju Ndtvdejal Khim Lal Gautam. Nepalu pa se ob tem ponuja priložnost, da prvič v zgodovini sami izmerijo višino gore, po kateri so znani.