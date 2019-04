Možgani prašičev 'delno preživeli' šest ur po smrti

Možgani poginulih prašičev se lahko delno oživijo še nekaj ur po tem, ko žival pogine, so razkrili ameriški znanstveniki. Tem je uspelo v možganih prašičev nekaj ur po njihovem poginu oživiti celične funkcije. Kot pravijo, to ne bo spremenilo pogleda na smrt, bo pa odkritje po vsej verjetnosti prispevalo k bolj učinkovitemu zdravljenju po srčnem napadu ali možganski kapi.

Znanstveniki so preučevali možgane 32 živali, ki so jih zaklali štiri ure pred tem. V nekatere možgane so spustili sintetično kri, v kateri so bili kisik, hranila in različne kemikalije za upočasnjevanje propadanja celic. Ta tekočina se je po možganih pretakala šest ur. V določeno število možganov pa so spustili kontrolno tekočino, ki ni vsebovala teh snovi, je poročala STA.

Nevroznanstveniki univerze Yale, ki so študijo objavili v reviji Nature, poudarjajo, da delno oživljeni prašičji možgani niso kazali znakov zavesti. FOTO: Dreamstime

V možganih, ki so prejeli sintetično kri, so se obnovile osnovne celične funkcije. Obnovile so se strukture krvnih žil, opazili pa so tudi posamezne procese, kot so imunski odzivi. V možganih, ki niso prejeli sintetične krvi, se to ni zgodilo. Kot poroča Guardian, so bili možgani, ki so prejeli sintetično kri, po šestih urah v boljšem stanju kot možgani prašičev, ki so poginili pred eno uro. Raziskava ne spremeni pogleda na smrt

Nevroznanstveniki univerze Yale, ki so študijo objavili v reviji Nature, poudarjajo, da delno oživljeni prašičji možgani niso kazali znakov zavesti. Tako denimo niso zaznali, da bi si različni deli možganov pošiljali signale, zato to odkritje ne spremeni definicije smrti, je poročalThe Guardian. Če bi raziskovalci tovrstno aktivnost zaznali, bi morali namreč prekiniti raziskavo, saj bi se pojavljala številna etična vprašanja. Kot pojasnjuje vodja raziskaveNenad Šestan, je bila ekipa pripravljena tudi na ta scenarij. V tem primeru bi znižali temperaturo možganov in uporabili anestezijo, da bi ustavili aktivnost možganov."Poglavitna ugotovitev je, da celice umrejo kasneje, kot smo mislili doslej,"pojasnjuje hrvaški nevroznanstvenik Nenad Šestan. Za zdaj metode še ne morejo uporabiti na človeških možganih, izpostavlja Šestan: "To niso živi delujoči možgani, ampak celično aktivni možgani." Predvsem pa, kot pojasnjuje Christine Grady, ki se ukvarja z vprašanjem etičnosti tovrstnih eksperimentov, obstajajo jasna in stroga pravila, kaj lahko znanstveniki in zdravniki počnejo s človekom po smrti. Če bi tovrstno metodo želeli preizkusiti na ljudeh, bi morali spremeniti pravila.

Za zdaj te metode še ne morejo uporabiti na človeških možganih. FOTO: iStock