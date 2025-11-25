Možgani gredo skozi pet faz: v odrasli dobi šele po 32. letu

Raziskava britanskih znanstvenikov, v kateri je sodelovalo 4000 ljudi, je pokazala, da gredo človeški možgani v življenjskem ciklu skozi štiri ključne prelomnice oz. pet obdobij. Ugotovili so, da se možgani ne razvijajo enakomerno, ampak po fazah, glavne spremembe pa se odvijejo, ko človek dopolni devet, 32, 66 in 83 let.

Raziskovalci na Univerzi v Cambridgeu so analizirali posnetke možganov skoraj 4000 ljudi, starih od enega leta do 90 let. Kot so izpostavili, bi nam lahko rezultati pomagali razumeti, zakaj se tveganje za duševne motnje in demenco spreminja skozi življenje. Kot je za BBC pojasnila sodelujoča v raziskavi, dr. Alexa Mousley, se človeški možgani skozi celotno življenjsko dobo preoblikujejo, to pa se dogaja po fazah. Nekateri bodo sicer te mejnike dosegli prej ali kasneje kot drugi, kljub temu pa so v študiji izstopale določene starosti. Opredelili so pet faz razvoja možganov, in sicer: 1. Otroštvo: od rojstva do 9. leta starosti 2. Adolescenca: od 9. do 32. leta starosti 3. Odrasla doba: od 32. do 66. leta starosti 4. Zgodnje staranje: od 66. do 83. leta starosti 5. Pozno staranje: od 83. leta naprej "Ko se ozremo nazaj, mnogi med nami čutimo, da so naša življenja zaznamovale različne faze. Izkazalo se je, da tudi možgani gredo skozi ta obdobja," pa je študijo komentiral njen glavni avtor, profesor Duncan Astle.

Faza otroštva

V zgodnjem otroštvu se število sinaps v možganih skrči. V tem obdobju se učinkovitost povezav v možganih zmanjša. "Delujejo kot otrok, ki se sprehaja po parku in gre, kamor koli mu paše, namesto, da bi se odpravil naravnost od točke A do točke B," so ponazorili na BBC. Medtem sivo in belo tkivo hitro rasteta, zato se razdalja med njima poveča, oblikovanje značilnih vijug pa se stabilizira, poroča Guardian.

Možgani FOTO: Shutterstock icon-expand

Faza adolescence

V obdobju adolescence se prostornina belega tkiva še povečuje, organizacija komunikacijskih omrežij v možganih pa se s tem izpopolnjuje. To obdobje opredeljuje vztrajno naraščajoča učinkovitost povezav po celotnih možganih, kar je povezano z izboljšano kognitivno zmogljivostjo. Medtem ko podatek, da se faza adolescence začne okoli začetka pubertete, ne preseneča, pa je znanstvenike presenetilo odkritje, da se omenjena faza konča veliko pozneje, kot so do zdaj domnevali. Nekoč je namreč veljalo, da je adolescenca omejena le na najstniška leta, kasneje je nevroznanost ugotovila, da se nadaljuje v dvajsetih letih, zdaj pa so potrdili, da se zaključi šele v zgodnjih tridesetih letih. "Vsekakor ne trdimo, da se bodo ljudje v poznih dvajsetih obnašali kot najstniki ali da so njihovi možgani videti kot možgani najstnika. Gre za vzorec sprememb," je pojasnila Mousley. Dodala je, da bi ugotovitve lahko dale vpogled v dejavnike tveganja za duševne motnje, ki se najpogosteje pojavijo ravno v adolescenci. Okoli 32. leta starosti je sicer opazen najmočnejši splošni premik v razvojni poti. Življenjski dogodki, kot je starševstvo, lahko igrajo pomembno vlogo pri nekaterih spremembah, čeprav raziskava tega ni izrecno preverjala. "Vemo, da se možgani žensk, ki rodijo, pozneje spremenijo," je opozorila Mousley.

Odrasla doba in staranje