Znanost in tehnologija

Možgani gredo skozi pet faz: v odrasli dobi šele po 32. letu

London, 25. 11. 2025 17.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.S.
Komentarji
18

Raziskava britanskih znanstvenikov, v kateri je sodelovalo 4000 ljudi, je pokazala, da gredo človeški možgani v življenjskem ciklu skozi štiri ključne prelomnice oz. pet obdobij. Ugotovili so, da se možgani ne razvijajo enakomerno, ampak po fazah, glavne spremembe pa se odvijejo, ko človek dopolni devet, 32, 66 in 83 let.

Raziskovalci na Univerzi v Cambridgeu so analizirali posnetke možganov skoraj 4000 ljudi, starih od enega leta do 90 let. Kot so izpostavili, bi nam lahko rezultati pomagali razumeti, zakaj se tveganje za duševne motnje in demenco spreminja skozi življenje.

Kot je za BBC pojasnila sodelujoča v raziskavi, dr. Alexa Mousley, se človeški možgani skozi celotno življenjsko dobo preoblikujejo, to pa se dogaja po fazah. Nekateri bodo sicer te mejnike dosegli prej ali kasneje kot drugi, kljub temu pa so v študiji izstopale določene starosti.

Opredelili so pet faz razvoja možganov, in sicer:

1. Otroštvo: od rojstva do 9. leta starosti

2. Adolescenca: od 9. do 32. leta starosti

3. Odrasla doba: od 32. do 66. leta starosti

4. Zgodnje staranje: od 66. do 83. leta starosti

5. Pozno staranje: od 83. leta naprej

"Ko se ozremo nazaj, mnogi med nami čutimo, da so naša življenja zaznamovale različne faze. Izkazalo se je, da tudi možgani gredo skozi ta obdobja," pa je študijo komentiral njen glavni avtor, profesor Duncan Astle.

Faza otroštva

V zgodnjem otroštvu se število sinaps v možganih skrči. V tem obdobju se učinkovitost povezav v možganih zmanjša. "Delujejo kot otrok, ki se sprehaja po parku in gre, kamor koli mu paše, namesto, da bi se odpravil naravnost od točke A do točke B," so ponazorili na BBC.

Medtem sivo in belo tkivo hitro rasteta, zato se razdalja med njima poveča, oblikovanje značilnih vijug pa se stabilizira, poroča Guardian.

Možgani
Možgani FOTO: Shutterstock

Faza adolescence

V obdobju adolescence se prostornina belega tkiva še povečuje, organizacija komunikacijskih omrežij v možganih pa se s tem izpopolnjuje. To obdobje opredeljuje vztrajno naraščajoča učinkovitost povezav po celotnih možganih, kar je povezano z izboljšano kognitivno zmogljivostjo.

Medtem ko podatek, da se faza adolescence začne okoli začetka pubertete, ne preseneča, pa je znanstvenike presenetilo odkritje, da se omenjena faza konča veliko pozneje, kot so do zdaj domnevali.

Nekoč je namreč veljalo, da je adolescenca omejena le na najstniška leta, kasneje je nevroznanost ugotovila, da se nadaljuje v dvajsetih letih, zdaj pa so potrdili, da se zaključi šele v zgodnjih tridesetih letih.

"Vsekakor ne trdimo, da se bodo ljudje v poznih dvajsetih obnašali kot najstniki ali da so njihovi možgani videti kot možgani najstnika. Gre za vzorec sprememb," je pojasnila Mousley.

Dodala je, da bi ugotovitve lahko dale vpogled v dejavnike tveganja za duševne motnje, ki se najpogosteje pojavijo ravno v adolescenci. Okoli 32. leta starosti je sicer opazen najmočnejši splošni premik v razvojni poti. Življenjski dogodki, kot je starševstvo, lahko igrajo pomembno vlogo pri nekaterih spremembah, čeprav raziskava tega ni izrecno preverjala. "Vemo, da se možgani žensk, ki rodijo, pozneje spremenijo," je opozorila Mousley.

Odrasla doba in staranje

Po 32. letu sledi obdobje stabilizacije, kar ustreza 'platoju v inteligenci in osebnosti', kar so pokazale tudi druge študije, poroča Guardian.

Obdobje zgodnje starosti se začne pri 66 letih, vendar to še ne pomeni nenadnega upada. Namesto tega pride do zmanjšanja povezav v možganih, pojasnjujejo avtorji študije.

Namesto da bi se usklajevali kot celota, se organ vse bolj ločuje na regije, ki tesno sodelujejo - kot člani skupine, ki začnejo svoje "samostojne projekte".

Čeprav je študija preučevala zdrave možgane, je to tudi starost, pri kateri se začneta kazati demenca in visok krvni tlak, ki vplivata na zdravje možganov.

Pri 83 letih človeški možgani vstopijo v zadnjo fazo. Za to obdobje je podatkov sicer manj, so pa spremembe podobne zgodnjemu staranju, a so še bolj izrazite.

možgani raziskava študija
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jerry321
25. 11. 2025 18.12
-2
Raziskave so polazale da desnosučni odpad zastane v razvoju pri približno 10. letu starosti. Kar prizadetim onemogoči poglobljeno razmišljanje in razumevanje.
ODGOVORI
2 4
Groucho Marx
25. 11. 2025 18.22
Kako čudno, da kljub vsej domnevni brihtnosti lewaci niste mogli nainštalirat nikogar drugega kot tajkunsko kraljico in elektro oligarha z narcistično motnjo, kajneda.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
25. 11. 2025 18.11
-1
Jufka je že v 4 fazi!verniki ga pa še vedno volijo!
ODGOVORI
2 3
ptuj.si
25. 11. 2025 18.12
+1
Jufka je hrana.
ODGOVORI
1 0
jugalo
25. 11. 2025 18.07
+1
Levaki in desni so še vedno pri 32+ v drugi fazi… ;)
ODGOVORI
1 0
Sandi11
25. 11. 2025 17.59
o tveganju za cerebralno paralizo v otrostvu, kot je pri meni, pa nic.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
25. 11. 2025 17.58
+2
Zdaj pa se levake testirajte. Dvomim da je pri njih tak razvoj.
ODGOVORI
3 1
proofreader
25. 11. 2025 18.00
+1
Je, okoli 33 let večina neha biti levak. Ko prične služiti svoj denar.
ODGOVORI
3 2
Magic-G-spot
25. 11. 2025 18.13
+2
Kje ti vidis da levaki delajo ? Levaki se rodijo in taki ostanejo razen Mesca in njegovih pri korito ki pa se iz komunistov prelevijo v fasiste kot Svobodni in fajonke.
ODGOVORI
2 0
suleol
25. 11. 2025 17.49
+3
eu oz nas se nic ne uprasa pri mirovnem sporazumu vazno da mi posiljamo orozje pa financiramo to pa lahko beb oti
ODGOVORI
5 2
Magic-G-spot
25. 11. 2025 17.57
-1
Vi se samo ukvarjajte s Putinom Zelenskim pa Trumpom..... se malo pa vam bodo na volitvah zaceli zmagovat faile ibrahimici samirji in podobni ki se pocasi a vstrajno naseljujejo....
ODGOVORI
2 3
Sixten Malmerfelt
25. 11. 2025 17.46
+1
A zato pravijo Kristusova leta, za 33 leta!
ODGOVORI
3 2
jung
25. 11. 2025 17.37
+7
Zanimivo. Hvala za vsaj malo pozitive.
ODGOVORI
7 0
Spijuniro Golubiro
25. 11. 2025 17.21
+3
Zato pa ene ženske ne odrastejo nikoli.
ODGOVORI
5 2
Qwertzuiop
25. 11. 2025 17.42
+2
Ker ne dočakajo 32. let?? Tako kot vsak, ki prekmalu premini. Malo neumestno, tudi če si se hotel pošaliti.
ODGOVORI
3 1
Prelepa Soča
25. 11. 2025 17.45
+0
Špijun, sori, to pa velja predvsem za moške. Koliko žensk poznaš v mama hotelu... tam od 30 naprej?
ODGOVORI
2 2
Julijann
25. 11. 2025 17.46
+0
Ali so eni moški še vedno razvajeni froci. Ki pretepajo ženo, zanemarjajo otroke in dobijo le milostno kazen v znesku dobrih dveh jurjev.
ODGOVORI
2 2
Sixten Malmerfelt
25. 11. 2025 17.47
+1
Ene nikoli, veliko pa že pri 18 letih, da vlečejo moškega za nos, naslednjih 50 let!
ODGOVORI
2 1
